Diosdado Cabello: El Parlamento no podrá objetar las decisiones que emane la Asamblea Nacional Constituyente

Julio 30, 2017 - 8:06 pm

El comando de campaña Zamora 200 encabezado por el diputado y candidato a la constituyente Diosdado Cabello en rueda de prensa felicitó a los electores que aún se encuentran en cola. “Nos sentimos orgullosos de esta demostración de revolución, la semilla que sembró el comandante Chávez rindió sus frutos”.

Cabello reiteró que una vez se apruebe, “la Asamblea Nacional Constituyente empezará a trabajar de una vez y llegaremos con nuestros cuadros de Chávez y Bolívar para instalarnos en el Palacio Legislativo”. En relación a cómo funcionará la ANC una vez se instale y si trabajará de manera conjunta con la Asamblea Nacional, indicó que el Parlamento no podrá objetar las decisiones que emane la Asamblea Nacional Constituyente.

Criticó que los medios de comunicación privados no dieran cobertura a las elección de la Constituyente este domingo 30 de julio. “Nos hubiese gustado que la derecha hubiese puesto sus candidatos, no lo hicieron. Casi todo el país lo ha visto la demostración extraordinaria del pueblo, lamentablemente los medios de comunicación no se percataron lo que ocurrió en Venezuela, el que no lo quiera ver cometería un error histórico”.

En cuanto a la participación de este domingo, desmintió lo señalado por la diputada Delsa Solórzano en cuanto a poca afluencia, dijo “ha sido un récord”.

“Hoy el pueblo ha votado masivamente para blindar la Constitución para que más nunca aparezcan grupos de personas que quieran violarla. Así mismo, reiteró la invitación a todo el pueblo a participar en su instalación, “hasta los que no votaron, súmense a a la Constituyente, vengan a hacer sus aportes, al sector que usted desee”.

En desarrollo…

Noticia al Día