Diosdado Cabello: “La MUD piensa que porque llamó a paro el pueblo se va a asustar”

Julio 20, 2017 - 1:27 pm

El primer vicepresidente del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, está de visita en el estado Anzoátegui donde afirmó: “La MUD cree que porque llamó a un paro el pueblo se va a asustar y se va a esconder, pero Rondón está tranquilito”.

Insistió que el pueblo está esperando el 30 de julio para darle “una lección” a la oposición.

En cuanto a las supuestas sanciones que Estados Unidos prepara en su contra dijo: “Si no me sancionan me sentiría muy triste”.

Asimismo, aseveró que el pueblo venezolano no acepta ni aceptará nunca injerencia de algún país extranjero. “El pueblo es quien decide su futuro nadie se lo impone”, ratificó.

Desmintió que haya entablado algún tipo de negociación con agentes extranjeros: ”No negocio nada, no traicionaré la patria, no traicionaré jamás a este pueblo, la suerte del pueblo de Venezuela será mi suerte”, dijo Cabello en cadena nacional.



Noticia al Día