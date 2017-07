Uno de los festivales más generosos de la historia creó el Día Mundial del Rock

Julio 13, 2017 - 10:03 am

Cada 13 de julio se conmemora a nivel mundial el género musical más controversial de la historia: el Rock and Roll.

Se celebra desde el 1985, año en el cual se llevó a cabo el primer festival “Live AID” (Ayuda en vivo) a partir de una iniciativa del actor y músico Bob Geldof, para ayudar ante la terrible crisis humanitaria que vivía Etiopía por entonces.

Este festivales es considerado uno de los más exitosos de todos los tiempos, asistieron las bandas de rock mas grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

Se celebró de manera simultánea en Inglaterra (Londres) y Estados Unidos (Filadelfia), logrando reunir a las bandas y solistas más importantes del mundo, por lo que se estableció el 13 de Julio como Día Internacional del Rock.

Historia del Rock

El rock and roll nació como tal en la década de 1950, pudiendo observarse, sin embargo, elementos propios de este género en producciones de rhythm and blues que datan incluso de los años 1920. En los orígenes del rock and roll existía una combinación de elementos de blues, boogie woogie, jazz y rhythm and blues. El género también estaba influenciado por géneros tradicionales como el Hillbilly, la música folk de Irlanda, la música gospel y la música country.

Antes de 1947, la única gente que solía hablar de “rocking” eran los cantantes afroamericanos de gospel. “Rocking” era un término usado por los afroamericanos para denominar la “posesión” que experimentaban en determinados eventos religiosos, y el término también hacía referencia al poderoso ritmo que se hallaba en la música que acompañaba dicha experiencia religiosa.

Hubo una gran explosión entre 1954 y 1960. De repente, Elvis, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard y otros estaban tocando rock and roll perfectamente desarrollado, como si hubiese surgido de la nada. Algunos lo describen como un momento mágico en un estudio de grabación, y de repente, accidentalmente inventan un tipo de música completamente nueva.

Y luego surgieron los Beatles, grupo que marcaría una revolución del rock, no solo en el aspecto musical, si no también en la moda, y la sociedad misma. Con ellos se daría el fenómeno conocido como “la ola inglesa”.

Agencias