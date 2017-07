Julio 12, 2017 - 7:23 am

Un balneario de playa llamado Punta Canna (juego de palabras que combina la famosa localidad de República Dominicana y el cañón de un fusil) es regentado por un nostálgico de la dictadura de Benito Mussolini, informa el diario italiano ‘La Repubblica’.

El lugar se ha convertido en un activo punto de encuentro para nostálgicos del régimen del Duce.

El balneario está situado en la región del Véneto, en el norte de Italia, y está decorado con abundante imaginería fascista, desde pósters con imágenes de Mussolini hasta carteles vagamente humorísticos y de dudoso gusto como: “Zona antidemocrática y bajo régimen”; “Reglas, orden, limpieza, disciplina y severidad”; “Defender la propiedad disparando al hombre, si no te gusta, me da igual”; “Servicio solo para clientes, si no, palo en los dientes”; “La ley de la justicia nace del cañón del fusil”.

El diario italiano recoge un documento de audio de uno de los frecuentes discursos que Gianni Scarpa, el dueño del establecimiento, pronuncia a través de la megafonía del recinto. “¡Hoy estoy muy contento! ¡Miren alrededor: hoy son 650 personas, pero ni siquiera hay una colilla en el piso! A mí la gente maleducada me da asco… Yo soy totalmente antidemocrático y estoy a favor del régimen. Ésta es mi casa y se vive bajo el régimen. Estoy contento de que haya gente que haya entendido mi mensaje. La mayor parte lo entendió y quienes no lo entendieron se auto-eliminan por sí solos. Imagínense 650 personas de otras partes con un flujo de gente así, cuánta mierda habría dando vueltas. Ustedes saben mejor que yo que el 50% de la población mundial es mierda”, proclama Scarpa.

En el siguiente video se puede escuchar el audio original, acompañado de algunas fotografías del lugar:

“Cámaras de gas, prohibido entrar”

Una de sus ‘bromas’ más ofensivas y, probablemente, la que más problemas le ha traído, es un cartel colocado a la entrada de la zona de las duchas en el que puede leerse: “Cámaras de gas, prohibido entrar”.

La noticia ha causado verdadera indignación en Italia, y al hilo de las reacciones que se están sucediendo parece previsible que el balneario desaparezca pronto. Protestas de la comunidad judía, peticiones de explicaciones en el Parlamento, visitas de la policía… todo un revuelo que ha terminado con Scarpa denunciado por apología del fascismo y conminado a desmantelar la decoración de su pequeño parque temático fascista en la playa.

