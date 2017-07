Delcy Rodríguez: Víctimas de la violencia han dado lección histórica al acatar decisión del TSJ sobre Leopoldo López

Julio 8, 2017 - 9:13 pm

La presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que los miembros del comité de víctimas de la violencia dieron una lección histórica al acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le otorgó medida sustitutiva de casa por cárcel al dirigente político opositor, Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas, por delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir, cometidos durante el plan violento llamado “La Salida” en el año 2014.

“Superando incluso su dolor particular, dieron un paso al frente y le han dicho al país: podríamos no estar de acuerdo o compartir esta decisión, que como ustedes bien saben conoció también el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional, pero si esto abre la puerta a la paz y el diálogo en Venezuela, le damos la bienvenida”, expresó la también candidata a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Asimismo, la ex canciller venezolana, aseguró que la ANC, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene como uno de sus objetivos la transformación del sistema de justicia para frenar la impunidad y preservar la paz.

“La Constituyente permitirá subsanar y reforzar el estado de derecho, atender y modificar el sistema penal, atender todo lo tiene que ver con el debido proceso, y el eje del todo el sistema penal concentrado en las víctimas”, dijo.

Agradeció la propuesta del Mandatario Nacional, para presidir la Comisión de la Verdad en el proceso constituyente, luego de elegir los representantes de esta instancia el próximo 30 de julio.

“Haremos el gran trabajo de reconciliación nacional, no más muertes, no más violencia. Esperemos que la dirigencia opositora de un paso al frente para abandonar la violencia como estrategia política”, agregó.

Rodríguez ratificó el “compromiso con la justicia, con el encuentro con las venezolanos y venezolanas con la reparación a las víctimas”.

En ese sentido, aseguró que el presidente Maduro ha convocado al poder Constituyente originario “para que podamos resolver pacíficamente nuestras diferencias, para que podamos reencontrarnos como venezolanos”.

“Le espera a Venezuela un porvenir de reconstrucción, de amplias posibilidades para el entendimiento”.

Por otra parte, insistió en que “esa gran lección del entendimiento a través del diálogo se dará este 30 de julio cuando salgan todos nuestros ciudadanos a expresarse mediante el voto”, haciendo referencia a la Constituyente.

“Ese día cuando salgamos a votar, le diremos no a las balas, no a la muerte, no al odio y no a la intolerancia, sigamos por la ruta de la esperanza en el futuro y en la construcción de una nueva Venezuela” concluyó.

