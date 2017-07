Julio 15, 2017 - 7:03 am

La ex ministra de relaciones exteriores y ahora candidata a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez afirmó que con los comicios del 30 de julio comenzará el camino para la independencia económica de Venezuela y la constitucionalización del nuevo esquema productivo. “El pueblo de Venezuela no quiere guerra, quiere paz, quiere entenderse entre humanos, no más odios”, indicó.

Asimismo, indicó que la ANC también permitirá constitucionalizar las misiones y grandes misiones sociales, a lo que agregó que el próximo 30 de julio el pueblo venezolano saldrá a votar de forma masiva para propiciar un sistema de justicia que garantice la paz en la nación.

“El Ministerio Público (MP) tiene una deuda con la Revolución Bolivariana y con Venezuela, porque se ha dedicado a perseguir y asediar sólo a nuestros jóvenes pobres principalmente, es un MP que responde a los principios del capitalismo. Este 30 de julio el pueblo va a salir votar para que demos un vuelco a la justicia en Venezuela“, expresó.

Las declaraciones las hizo durante un casa por casa en la comunidad de Los Pinos, en Caracas, para conocer las propuestas de los habitantes que serán elevadas cuando se instale la Constituyente.

Noticia al Día/AVN