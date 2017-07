Defensor colombiano: Debemos prepararnos para recibir a los venezolanos

Julio 4, 2017 - 11:09 am

El defensor del Pueblo en Colombia, Carlos Negret, alertó al Estado que se prepare para recibir una ola de venezolanos que ingresarán al país vecino por la crisis que atraviesa Venezuela.

En una entrevista para El Heraldo, Negret explicó que trabaja en conjunto con la canciller y Migración de Colombia, para estar preparados “logística y humanitariamente”, para recibir a los ciudadanos colombianos que retornen a su país, así como también a los venezolanos.

“Tenemos que tener definido el acceso a la salud, el acceso a la educación y eso. Aunque se está trabajando necesitamos mayor celeridad”, dijo el defensor colombiano.

Aseguró que en el país a diario se quedan 5.000 personas. “Es una estimación y se ve. Cuando vas a Subachoque y ves a venezolanos trabajando, cuando vas a Barranquilla y ves a venezolanos trabajando. No hemos oído que ningún venezolano haya venido a robar o hacer actos delictivos, ha venido a buscar su comida para mandársela a su familia a Venezuela. Nosotros debemos acogerlos”, enfatizó

Negret comentó que le hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayudaran al país para poder recibir a las personas, pues aseguró que Colombia no tiene capacidad fiscal para recibirlas.

“Igual que la Unión Europea no pudo recibir a todos los ciudadanos que salen de Siria por la guerra, y por eso hay grandes zonas de refugiados en Turquía, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Le hice el llamado a la comunidad internacional, pues sin la ayuda de Europa nosotros no tenemos capacidad fiscal para recibir a estas personas. Cuando digo capacidad fiscal me refiero a que la situación financiera del país no da para atender a una, dos o 100.000 personas más”.

En relación a la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Venezuela, de entregar las facultades de la Fiscalía a la Defensoría, Negret mencionó que en el país se ha olvidado el derecho constitucional. “No hay palabra de un abogado para definir lo que está haciendo el presidente Maduro, cambiando las funciones de un ente a otro cuando no le gusta o no le conviene”.

“Mi profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, tiene que estar muy angustiado que en Venezuela hagan lo que hacen… Yo no puedo hacer el trabajo que hace el Fiscal General”, agregó el defensor colombiano.

