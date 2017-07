Julio 30, 2017 - 1:22 pm

El 25 de julio el site El Oraculo Mundial posteó este romántico video. La singular declaración de amor en un aeropuerto. Dale un chance al amor. En medio de las dificultades te hará bien sacar un tiempito para regar los buenos sentimientos. Disfruta el videito.

101 formas de expresar amor

según el portal Euroresidentes. com

1. Apareciste sin avisar. Mi vida se completó y ahora tiene sentido. No la cambiaría por nada, ni por nadie.

2. El brillo de tus ojos, tu aliento, tu calor … hacen palpitar mi corazón.

3. Estar a tu lado eternamente, escuchar tu voz es todo lo que deseo. No habrá nada que pueda llenar mi vida de felicidad e ilusión.

4. Me vuelves loca. Estoy aprendiendo que esta forma de enloquecimiento dulce y feliz es la mejor forma de vivir. No me dejes nunca.

5. Me absorbes, me penetras, colmas mis ansias. Te estás convirtiendo en lo único importante en mi vida.

6. Profundamente enamorado de ti, empiezo a saber quien soy yo. Aunque en realidad sólo me importas tú.

7. Nací para vivir y morir a tu lado y cuando esto ocurra, mi alma jamás se separará de ti. Estoy fundido a ti.

8. Gracias por existir, te inventaría de no haberte conocido. No podría vivir sin estar contigo.

9. Es difícil que no te quiera toda la gente sólo con verte. Pero amarte de verdad hasta la desesperación, solamente yo.

10. Me da igual que seamos diferentes, que pensemos muy distinto, que no seamos compatibles… Me basta coincidir contigo en querer estar juntos para siempre.

11. El primer beso nos unió para siempre y cada vez que te beso nuevamente se enciende el universo y renueva nuestro amor.

12. Has hecho que me sienta una nueva mujer. Haces que quiera mejorar cada día. Eres mi guía y mi benefactor.

13. Cada noche sueño contigo y cada mañana despierto con la ilusión de verte, oírte, aunque aún no lo sepas

14. Cuantas más piedras me encuentro en nuestro camino más quiero seguir caminando contigo. La palabra imposible contigo no existe.

15. Sin ti me costaría trabajo vivir, tu presencia me da la vida, respiro y palpito con el ritmo de tu corazón, te necesito.

16. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Mil veces que pudiera vivir y mil veces repetiría la misma historia de amor contigo.

17. Cada noche muero en tus brazos y cada mañana el sol sale y se vuelve a poner contigo. Esta rutina no la cambiaría por nada.

18. Lo que siento por ti es tan fuerte que calentará tu casa el resto de tu vida.

19. No te diré nunca que te quiero, pero déjame demostrártelo cada minuto el resto de mi vida. ¿quieres?

Frases amor cortas

20. Tú has cambiado el argumento de mi vida. Es imposible que haya una novela de amor tan bonita como la nuestra. En cada página, en cada párrafo estás tú.

21. Contigo me siento invencible, me das aliento, fuerza, energía, juntos he aprendido que no hay nada que se pueda interponer entre nosotros..

22. Sin ti mi vida no tiene sentido, mi alma deambula extraviada y mi corazón está perdido.

23. Estoy hecha a tu medida, si me faltas estoy incompleta Deja que te robe tu corazón y podré vivir feliz.

24. Oír tu nombre me estremece, pronunciarlo me alivia, llamarte me agita. Ven y no me hagas esperar más.

25. Percibo algo nuevo dentro de mi…. algo ardiente, increíble, mágico y romántico: tú.

26. Eres todo para mi: alegre, refinado, interesante, romántico, prudente, temerario, previsible, misterioso, frío, caliente infinito y humano.

27. Eres todo para mi: amiga, compañera, confidente, cómplice, comprensiva, leal, tierna, amante, infinita y humana.

28. Contigo todos los días del calendario son San Valentín.

29. Quiero que las olas del mar traigan a la orilla de mi vida el mayor tesoro de la tierra: a ti.

30. Tú y yo no necesitamos palabras, con mirarnos y tocarnos sabemos todo el uno del otro.

31. Ojos azules, labios de fresas, perfume de rosas y claveles… Con tanto encanto me vuelves más y más loco cada día.

32. Sería capaz de darte todo sin recibir nada a cambio. Confieso que soy tu esclava y renunciaría mil veces a mi libertad por conseguir tu amor.

33. Eres tan especial y único que me vuelves loca de deseo y no lo podré controlar nunca.

34. Eres mi silencio en mitad del ruido, mi luz en la oscuridad, mi refugio en la tormenta, eres mi vida…

35. Cada segundo sin ti es una perpetuidad; cada día a tu lado un segundo.

36. Gracias a ti por hacerme sentir ilusionada y feliz todos los días de mi vida. No puedo pedir más a la vida.

37. Te amo como ir desde aquí hasta la más lejana estrella del universo y regresar de vuelta otra vez.

38. Si supiera escribir sería el autor de la más bella novela de amor, aunque la verdad es que para eso sólo tendría que poner tu nombre en cada página.

39. Me ahoga no sentirte cerca, no te alejes más allá del contacto de nuestros cuerpos, todo lo demás me sabe a frío y sin vida.

40. Cuando te veo, sueño, y, cuando sueño, te veo. Ya no sé cuándo estoy despierto.

41. No sé cuándo me vas a querer, sí sé que te tengo que conquistar…

42. No sé lo que me pasa. Me muero por estar contigo. No dejo de soñarte, de pensar en ti.

43. Cuando miro tus ojos me tiemblan las piernas, me da un vuelco el corazón, se me agita la respiración… ¿será porque te quiero?

44. Contigo he encontrado la luz que me guía cuando la oscuridad habitaba en mi corazón

45. Qué fácil es mirarte incluso cerrando mis ojos, cuándo te siento tan dentro de mi.

46. Te di la llave que abre mi corazón y desde entonces no he podido ser más feliz.

47. Somos imperfectos pero juntos, a pesar de ti y a pesar de mí, somos la perfección.

48. Llenaste de luz mi vida entera y ahora, sin sol, en la oscuridad sólo puedo echarte de menos. ¿Volverás?

49. Desde que me dijiste “te quiero” cambió mi vida siendo tan feliz. como nunca soñé.

declaraciones amor románticas

50. Cada vez que te miro brillas como una estrella que ilumina mi vida, me das alegría y muchas ganas de ser feliz.

51. Sin ti me moriría, por ti la vida daría. Te amo vida mía.

52. Cada vez que te vas, yo me quedo en la triste noche, cada vez que apareces el día se llena de luz y alegría.

53. Sé que ya no podré vivir sin ti, me has robado mi corazón.

54. El destino y la casualidad nos unió, desde entonces no hay más destino que tú y más casualidad que amarte como a nadie y nada en el mundo.

55. Me preguntaste si tú veías a la mujer que amo. Y te dije que quizás cada mañana. Te quedaste confundida. Y es que no te das cuenta que la ves cada vez que te miras al espejo.

56. La alegría del sol sólo la percibo reflejada en tus pupilas. Cuando te vas todo se vuelve triste y oscuro. Por eso necesito retenerte a mi lado. Te adoro.

57. Me siento feliz sintiéndome parte de ti. Es una sensación inexplicable pero a la vez maravillosa que no cambiaria por nada del mundo.

58. Me he dado cuenta que yo soy feliz si tu lo eres, aunque sea con otra persona ¿te das cuenta de lo que te quiero?

59. Empezaste siendo mi sueño, te convertiste en mi pasión, y hoy eres dueña de mi corazón.

60. Sólo pensar en ti me hace suspirar. Sólo soñar contigo me hace estremecer. Suspirando y estremeciendo sólo puedo pensar en ti.

declaraciones de amor

61. Si existiera la reencarnación, ten por seguro que serás el amor de todas mis vidas.

62. Contigo todo es especial. Me alucinas, haces de cada uno de nuestros momentos algo mágico, me complementas, me mejoras… Creo que soy mejor persona gracias a ti.

63. Siempre soñé estar contigo. Ahora que estoy contigo pienso que estoy soñando..

64. No hay cosa en el mundo que me hiciera más feliz, que envejecer junto a ti.

65. Tus besos me hacen ascender al cielo. En el cielo estás tú y tú eres el mayor de los cielos. Por eso te llamo así.

66. Ni con todas las palabras, ni con todas las poesías, ni con todas las canciones podría expresarte todo lo que siento por ti.

67. Comencé a vivir cuando te encontré y desde entonces lo único que temo es perderte y comenzar a morir.

68. Me gusta sentir los latidos de tu corazón, me gusta empaparme con tu sudor, me gusta respirar el aire de tu boca, me gusta el perfume de tu piel. Me gustas tú…

69. Por ti esperaría que se derritiera el hielo del Ártico. Y no faltaría mucho tiempo con el fuego de mi amor.

70. Por hacerme ser tan feliz, siento que contigo toco el cielo y las estrellas.

71. Sin ti, los sueños serian solo eso … sueños. Contigo vivir es el mejor de los sueños.

72. Compartir contigo el resto de nuestras vidas se me hará muy corto, ojalá pueda encontrarte en otra vida.

73. Porque eres la luz de mis ojos y el aire que respiro no te vayas de mi lado.

74. Pelearía por ti, engañaría por ti, daría mi vida por ti. Y es que sin ti no merecería la pena vivir.

75. Gracias por hacerme creer, por cambiarme por hacerme mejor. Por hacerlo fácil. Gracias por ser tú.

76. Tú eres lo que me hace vivir, lo que me hace sentir…

77. Recuerdo tus besos, recuerdo tu risa, recuerdo tus ojos, recuerdo que no puedo parar de acordarme de ti. Mis recuerdos no me dan tregua porque estás dentro de mi.

78. Me produces un mar sensaciones sólo con mirarte. Te quiero.

79. ¿Cómo decirte simplemente que te quiero?¿Cómo decirte que no puedo vivir sin ti?

declaraciones amor para enamorados

80. Necesito tener tu apoyo, compresión, complicidad, imaginación, deseo, pasión y sobre todo tu amor.

81. Tú eres presente y mi futuro. Sin ti no soy nadie..

82. Eres la única mujer con la que no me hace falta soñar, me basta pensar en ti.

83. Quiero tenerte muy cerca de mis ojos, y mucho más cerca de mi vida…

84. Me encanta cuando ríes, me encanta cuando lloras, cuando hablas, te emocionas, te entristeces, cuando gritas, gimes, palideces, sonrojeces me encantas tú.

85. Dentro de mi siempre te llevo conmigo y si te dejo sólo un momento me falta el aliento.

86. Envejecer a tu lado es como rejuvenecer cada día, lucharé cada segundo por estar contigo una larga vida.

87. No sé si lo sabes, pero voy al trabajo cada día por ti, vivo por ti, muero por ti…

88. Para mi no existe vida sin ti. Te quiero tanto que cuando pienso en tu muerte pienso en morir contigo. Te deseo salud para que me hagas feliz toda mi vida, sin ti moriría.

89. El lenguaje de tu cuerpo es mi idioma, tus ojos son los míos, tus sentimientos los hago también míos y te los devuelvo acrecentados hasta el infinito.

declarar-amor

90. Me llevas a un infinito placer, sólo por tu amor.

91. Mil veces que naciera, mil veces te volvería a buscar por los cinco continentes hasta encontrarte y hacerte mía..

92. Eres la fruta prohibida! Si Dios te puso en la tierra es por alguna razón… Quiero seguir mordiéndote…

93. Si deshojaras mil margaritas siempre te saldrá la misma respuesta. Sí.

94. Adoro tu cuerpo, me gustan tus labios, me seducen tus ojos… Cada vez que te veo el día se ilumina con tu sonrisa y te conviertes en la razón por la que vivo.

95. Aunque esté lejos y preocupada, cuando pienso en ti sonrío. Y cuando estoy cerca de ti me estremezco.

96. Eres el lugar donde me refugio, sueño, descanso, vibro, me abandono y soy feliz.

97. Desde aquella noche, no puedo dejar de pensar en ti. Has llenado todos los huecos de mi corazón.

98. No eres la primera mujer en mi vida pero quiero que seas la única y la última.

99. Si me miras verás lo que siento, no puedo dejar de amarte ni un instante en mis pensamientos. Mis ojos te miran diciéndote que te amo.

100. Cruzaré mil desiertos, navegaré por mil océanos pero te encontraré y viviré obsesionado por hacerte feliz

101. No te vayas. No te resistas, no te esfuerces.. Te ataré para siempre con la fuerza de mis sentimientos.