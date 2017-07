Cuatro venezolanos estarán presente en el Juego de Estrellas 2017

Julio 2, 2017 - 10:11 pm

La 88va edición del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas que se llevará a cabo en el Marlins Park de Miami tendrá la presencia de cuatro venezolanos en las nóminas de los equipos de la Liga Americana y Nacional.

José Altuve, Salvado Pérez y Avisaíl García estarán representado al joven circuito, Altuve y Pérez como segunda base y receptor titular respectivamente; mientras que García formará parte de la reserva de la nómina Americana. Por su parte, Ender Inciarte será el delegado criollo en el viejo circuito al ser elegido como parte de los suplentes de la Liga Nacional.

Para el camarero de los Astros de Houston, este será su quinto clásico de mitad de temporada, y el tercero en el que esté como titular. Por su parte, el careta de los Reales de Kansas City va a su cuarta titularidad de forma consecutiva en lo que será su quinta presentación. Mientras que García e Inciarte estarán debutando en el duelo de luminarias.

Un Juego de Estrellas llenó de debutantes

Carlos Correa, Aaron Judge, Marcell Ozuna y José Ramírez sobresalen dentro del pelotón de 12 jugadores que el domingo fueron elegidos por primera vez como titulares para el Juego de Estrellas, a disputarse en Miami el 11 de julio.

Se trata de la mayor cantidad en ser seleccionados en la votación de los aficionados desde 1970.Hace un año, en San Diego, la cifra de debutantes en los equipos titulares fue 11. Esa edición fue la última en que el conjunto de la liga ganadora obtuvo la ventaja de local en la Serie Mundial.

Andrus por el voto final

Otro criollo que pudiera decir presente en el Juego de Estellas en Miami es el campocorto de los Rangers de Texas, Elvis Andrus, quien fue nominado al voto final por la Liga Americana.

Liga Americana

Titulares

1B Justin Smoak, Azulejos

2B José Altuve, Astros

SS Carlos Correa, Astros

3B José Ramírez, Indios

C Salvador Pérez, Reales

BD Corey Dickerson, Rays

OF Aaron Judge, Yankees

OF Mike Trout, Angelinos

OF George Springer, Astros

Lanzadores

Dellin Betances, Yankees

Yu Darvish, Rangers

Michael Fulmer, Tigres

Dallas Keuchel, Astros

Craig Kimbrell, Medias Rojas

Corey Kluber, Indios

Lance McCullers Jr., Astros

Andrew Miller, Indios

Chris Sale, Medias Rojas

Ervin Santana, Mellizos

Luis Severino, Yankees

Jason Vargas, Reales

Reservas

C Gary Sánchez

C Yonder Alonso, Atléticos

INF Starlin Castro, Yankees

INF Francisco Lindor, Indios

INF Miguel Angel Sanó, Mellizos

INF Jonathan Schoop, Orioles

OF Mookie Betts, Medias Rojas

OF Michel Brantley, Indios

OF Avisaíl García, Medias Blancas

BD Nelson Cruz, Marineros

Liga Nacional

Titulares

1B Ryan Zimmerman, Nacionales

2B Daniel Murphy, Nacionales

SS Zack Cozart, Rojos

3B Nolan Arenado, Rockies

C Buster Posey, Gigantes

OF Bryce Harper, Nacionales

OF Charlie Blackmon, Rockies

OF Marcell Ozuna, Marlins

Lanzadores

Wade Davis, Cachorros

Zack Greinke, D-backs

Brad Hand, Padres

Greg Holland, Rockies

Kenley Jansen, Dodgers

Clayton Kershaw, Dodgers

Corey Knebel, Cerveceros

Carlos Martínez, Cardenales

Pat Neshek, Filis

Robbie Ray, D-backs

Max Scherzer, Nacionales

Stephen Strasburg, Nacionales

Reservas

C Yadier Molina, Cardenales

INF Paul Godlschmidt, D-backs

INF Josh Harrison. Piratas

INF Jake Lamb, D-backs

INF DJ LeMahieu, Rockies

INF Corey Seager, Dodgers

INF Joey Votto, Rojos

INF Cody Bellinger, Dodgers

OF Michael Conforto, Mets

OF Ender Inciarte, D-backs

OF Giancarlo Stanton, Marlins

