Cristian Castro se casa por tercera vez y el matrimonio le dura 28 días

Julio 4, 2017 - 6:58 pm

Gracias a una romántica y muy pública propuesta de matrimonio, Cristian Castro contrajo el sagrado vínculo por tercera vez en su vida, en esta ocasión con Carol Urbán, pero parece que la magia se desvaneció rápido, tan rápido como que en la luna de miel, su esposa decidió pedirle el divorcio.

Según informa E! Online, la pareja habría tenido una fuerte discusión durante su estadía en Suiza que habría terminado con Urbán de vuelta en México y solicitando formalmente el divorcio al cantante, de 42 años.

“Su viaje de amor terminó siendo de horror, pues a dos días de celebrar su primer mes de casados ¡se pelearon!”, indican en la revista mexicana TV Notas.

Castro, ha sido en primero en hablar sobre el asunto en un programa de la televisión mexicana: “Obviamente que estoy consternado, estoy preocupado porque pues no es un chiste, no es un juego. Y bueno, ni modo. Realmente está marcado en mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de repente no sale que nos podamos llevar bien”.

Tiene vergüenza

Agregó que “fue en la Luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenza, sí, pero si así se va a presentar el destino y las cosas, pues yo cumplí, traté de estar bien y ella yo creo que también trató de estar bien, pero simplemente no se pudo”.

El Mercurio-Chile