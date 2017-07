Julio 13, 2017 - 9:11 am

Los Cowboys de Dallas de la NFL están valorados en 4.200 millones de dólares, lo que los convierte en la franquicia deportiva más valiosa por segundo año consecutivo, de acuerdo al tradicional ránking elaborado por la revista Forbes.

Los Yankees de Nueva York, de la MLB, ascienden del cuarto al segundo lugar, alcanzando un valor de 3.700 millones, de acuerdo a la clasificación anual que realiza Forbes.

Detrás de los Cowboys y los Yankees, Forbes registra a tres clubes de fútbol, el Manchester United (3.690), Barcelona (3.640) y el Real Madrid (3.580). El conjunto azulgrana, aunque cae un puesto en la lista aparece por primera vez por delante de un Real Madrid que la pasada temporada era segundo en la clasificación

Los cinco restantes clubes, que completan los 10 primeros de la lista de Forbes, son los Patriots de Nueva Inglaterra (3.400), los Knicks de Nueva York (3.300), Los Giants de Nueva York (3.100), los 49ers de San Francisco (3.000) y los Lakers de Los Ángeles (3.000).

Tres años consecutivos de ganancias

En 2015, Dallas tuvo una ganancia superior a los 700 millones de dólares, a pesar de tener una temporada negativa con 4 victorias y 12 derrotas.

Al siguiente año, todo cambio y fue una campaña extraordinaria con la llegada del mariscal Dal Prescott para dejar un registro de 13-3. De igual modo, la inauguración de Ther Star en Frisco, las nuevas instalaciones del equipo , que cuentan con el gimnasio Cowboys Fit, el Cowboys Club y en el futuro tendrán un hotel y un centro de salud, los Cowboys de Dallas aumentaron su valor en 5 por ciento.

Clasificación de los clubes más ricos del mundo de la revista Forbes

1. Dallas Cowboys, $4.2 billion, 5% (NFL)

2. New York Yankees, $3.7 billion, 9% (MLB)

3. Manchester United, $3.69 billion, 11% (Premier League)

4. Barcelona, $3.64 billion, 2% (LaLiga)

5. Real Madrid, $3.58 billion, -2% (LaLiga)

6. New England Patriots, $3.4 billion, 6% (NFL)

7. New York Knicks, $3.3 billion, 10% (NBA)

8. New York Giants, $3.1 billion, 11% (NFL)

9. San Francisco 49ers, $3 billion, 11% (NFL)

9. Los Angeles Lakers, $3 billion, 11% (NBA)

11. Washington Redskins, $2.95 billion, 4% (NFL)

12. Los Angeles Rams, $2.9 billion, 100% (NFL)

13. New York Jets, $2.75 billion, 6% (NFL)

13. Los Angeles Dodgers, $2.75 billion, 10% (MLB)

15. Bayern Munich, $2.71 billion, 1% (Bundesliga)

16. Chicago Bears, $2.7 billion, 10% (NFL)

16. Boston Red Sox, $2.7 billion, 17% (MLB)

18. Chicago Cubs, $2.68 billion, 22% (MLB)

19. San Francisco Giants, $2.65 billion, 18% (MLB)

20. Houston Texans, $2.6 billion, 4% (NFL)

20. Golden State Warriors, $2.6 billion, 37% (NBA)

22. Philadelphia Eagles, $2.5 billion, 4% (NFL)

22. Chicago Bulls, $2.5 billion, 9% (NBA)

24. Denver Broncos, $2.4 billion, 24% (NFL)

25. Miami Dolphins, $2.38 billion, 28% (NFL)

26. Green Bay Packers, $2.35 billion, 21% (NFL)

27. Baltimore Ravens, $2.3 billion, 19% (NFL)

28. Pittsburgh Steelers, $2.25 billion, 18% (NFL)

29. Seattle Seahawks, $2.25 billion, 19% (NFL)

30. Minnesota Vikings, $2.2 billion, 38% (NFL)

30. Boston Celtics, $2.2 billion, 5% (NBA)

32. Indianapolis Colts, $2.18 billion, 16% (NFL)

33. Atlanta Falcons, $2.13 billion, 27% (NFL)

34. Oakland Raiders, $2.1 billion, 47% (NFL)

35. Manchester City, $2.083 billion, 8% (Premier League)

36. Los Angeles Chargers, $2.08 billion, 36% (NFL)

37. Carolina Panthers, $2.075 billion, 33% (NFL)

38. Arizona Cardinals, $2.025 billion, 31% (NFL)

39. Tennessee Titans, $2 billion, 34% (NFL)

39. Los Angeles Clippers, $2 billion, 0% (NBA)

39. New York Mets, $2 billion, 21% (MLB)

42. Jacksonville Jaguars, $1.95 billion, 32% (NFL)

43. Arsenal, $1.93 billion, -4% (Premier League)

44. Kansas City Chiefs, $1.88 billion, 23% (NFL)

45. Cleveland Browns, $1.85 billion, 23% (NFL)

46. Chelsea, $1.845 billion, 11% (Premier League)

47. Tampa Bay Buccaneers, $1.8 billion, 19% (NFL)

47. Brooklyn Nets, $1.8 billion, 6% (NBA)

47. St Louis Cardinals, $1.8 billion, 12% (MLB)

50. New Orleans Saints, $1.75 billion, 16% (NFL)

50. Los Angeles Angels of Anaheim, $1.75 billion, 31% (MLB)

Agencias