Contralor: Pretensión de la AN de designar magistrados al TSJ es extemporánea

El contralor general de la República, Manuel Galindo, aseveró este martes que la Asamblea Nacional – que se encuentra en desacato por no acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pedía desincorporar a tres diputados de Amazonas, por presentar irregularidades durante su elección – no puede designar de forma inconstitucional magistrados para el TSJ porque es extemporáneo, dado a que los períodos de ejercicio de los actuales miembros del ente no se encuentran vencidos.

“Ellos en días pasados presentaron un listado de aproximadamente 90 candidatos que nosotros analizamos en el seno del Consejo Moral Republicano (CMR) y le dimos la repuesta oportuna a la Asamblea Nacional, manifestándole sobre todo de la extemporaneidad, porque no se ha vencido el periodo de los actuales magistrados”, dijo en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Galindo refirió que el 16 de diciembre de 2015 se designaron los actuales magistrados del TSJ y el 21 de enero del año pasado se ratificó la designación en una sesión del CMR.

Advirtió que la pretensión del Parlamento de designar magistrados al TSJ se hace con el fin de constituir un poder paralelo, lo que puede traer sanciones penales, civiles y administrativas, según los artículos 138 y 139 de la Constitución “porque estarían poniendo a estas personas designadas en el papel flagrante de usurpación de poder”.

Más temprano, por medio de un comunicado, el Poder Moral rechazó la pretensión del Parlamento de designar magistrados porque representa “una acción que violenta los cimientos de las instituciones democráticas venezolanas, perturba el orden interno, alienta una intervención extranjera, usurpa funciones de autoridades públicas y estimula la confrontación a los establecidos por el Estado, ocasionando de esta manera, daños irreparables a la República”.

AVN