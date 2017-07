TSJ autorizó utilizar la prueba del polígrafo a miembros del Poder Ciudadano

Julio 14, 2017 - 2:41 pm

El presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, anunció este viernes que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó realizar la prueba del polígrafo a los miembros de este Poder Público este lunes 17 de julio, a las 2:00 pm.

A través de la red social Twitter el defensor mostró la pruebas auténticas de que la firma de la fiscal general de la República reposa en las actas y libros, esto en referencia a la designación de los magistrados, titulares y suplentes realizada en diciembre de 2015.

“Mintieron cuando se dijo que la Fiscal no fue convocada para reunión del 16 de diciembre de 2015 y no se firmó el acta que dió lectura a reunión efectuada para aprobar preselección de magistrados en ambas reuniones, no hay constancia de voto en contra, abstención o inhibición de ningún miembro del Consejo Moral Repúblicano”, indicó Saab

“Las experticias grafotécnicas resultaron positivas que comprueban que la firma de la fiscal, como la del contralor y mi persona son las originales en base a la prueba que hizo el Cicpc”, dijo.

El defensor del pueblo acotó que resultó positivo el sello de recibido a la convocatoria que envío tanto a la titular del Ministerio Público como al contralor para la reunión del 16 de diciembre de 2015.

William Saab indicó que quedará de parte del TSJ decidir sobre el uso del polígrafo en el caso.

Noticia al Día