Consecomercio: El país no se encuentra en condiciones para huelga indefinida

Julio 19, 2017 - 11:22 pm

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, aseguró que el sector empresarial respetará el derecho que tienen los trabajadores a protestar y manifestar su descontento, ante lo que considera, la mala conducción que lleva el Gobierno en cuanto a las políticas implementadas en el país.

“Vamos a respetar la decisión de unirse o no al paro que está convocado (…) porque todos queremos un cambio”, dijo.

La representante del sector comercio, señaló que el país no se encuentra en condiciones para llamar a una huelga indefinida. “Es importante que las cosas se hagan con contundencia, pero también con conciencia de las necesidades que tiene la gente”, agregó.

“Las empresas no tenemos capacidad de mantenernos tanto tiempo con las santamarías abajo, ni nuestros trabajadores tienen capacidad de mantenerse tanto tiempo sin asistir a sus puestos de trabajo (…) esto es una convocatoria ciudadana, de los venezolanos, los empresarios no somos los protagonistas,el sector no somos los protagonistas de esto, sino los venezolanos”, manifestó.

Unión Radio