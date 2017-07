Conoce a Janyce Garay, la fotocopia de Jennifer López

Julio 17, 2017 - 4:14 pm

La físicoculturista estadounidense Janyce Garay se convirtió en furor en las redes debido a su gran parecido con la cantante Jennifer López.

Tras haber subido imágenes a instagram, la deportista texana sumó 117.000 seguidores a su cuenta.

“¿Así que decís que todo el mundo tiene un gemelo y que el mío es Jennifer Lopez?”, expresó recientemente.

Garay se desempeña dentro del Comité Nacional de Física NPC, en Estados Unidos, y dedicó buena parte de su tiempo a modelar su cuerpo en el gimnasio.

Los Ándes-Arg

Esto dice Wikipedia de J.Lo

Jennifer Lynn Lopez2​ (Nueva York, Estados Unidos, 24 de julio de 1969), más conocida como Jennifer Lopez o J Lo, es una actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño.

Su interés en seguir la carrera para llegar a la fama surgió después de tener un papel secundario en la película My Little Girl; por otra parte sus padres creían que iba a tener una carrera poco realista.

En 1991, Lopez obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

Al año siguiente, con la película Out of Sight, logró cobrar dos millones de dólares3​ además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera. En 1999 debutó como cantante con su álbum On the 6, gozando de gran éxito en el mercado internacional.

Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum de estudio, J.Lo, y su película The Wedding Planner en 2001, Lopez se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana, Récord Guinness que nadie le ha quitado.