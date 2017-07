Conindustria: Más del 90% de los empresarios considera mala la situación del país

Julio 11, 2017 - 8:21 pm

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, advirtió que 91% de las empresas afiliadas al gremio estiman que la situación del país es “mala o muy mala”, por lo que no vislumbra mejorías a corto plazo.

En opinión de Olalquiaga, el reciente aumento del salario mínimo dictado por el Ejecutivo (el tercero este año), no resuelve el problema del poder adquisitivo del venezolano, ya que no basta un ajuste en el salario nominal, sino que deben propiciarse políticas que mejoren el poder adquisitivo en general.

“El modelo económico en el que se ha basado el chavismo ha sido centralista y expropiatorio, que disminuye al sector privado y se basa en controles, si ese es el modelo que plantean en la Constituyente será altamente ineficiente, con resultados inconvenientes”, aseguró Olalquiaga.

Noticiero Venevisión