El COMERCIO no abrió en Maracaibo

Julio 20, 2017 - 10:18 am

El comercio en Maracaibo no abrió este jueves 20 de julio debido al paro cívico nacional de 24 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los principales sectores comerciales de la ciudad se encuentran desolados y cerrados, locales comerciales en Delicias, Cecilio Acosta y cinco de julio están con las santamarías abajo.

En el centro de Maracaibo la situación es similar, “tarantines” del comercio informal están vacíos.

Comercios de Las Pulgas no abrieron. Sin embargo, algunos vendedores de plátanos y verduras decidieron salir a laborar “para no que no se les pudra la mercancía”, afirmaron.

Además, en la zona transitan escasos automoviles, sin la presencia de transporte público.

Noticia al Día