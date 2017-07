Julio 28, 2017 - 4:12 pm

El Gobierno de Colombia anunció hoy que otorgará un permiso especial que permitirá regularizar la situación migratoria de alrededor de 200.000 venezolanos que están en el país.

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó que en una conferencia de prensa que se otorgará un permiso especial de permanencia por 90 días, prorrogable hasta por dos años.

“Lo que buscamos con la medida el día de hoy es regularizar una parte de esta población que hoy se encuentra en condición irregular”, indicó el funcionario.

De acuerdo con el reporte de Migración Colombia, hasta la fecha se tiene un registro de ingreso de alrededor de 400 mil venezolanos a territorio colombiano. De ellos, 150 mil ingresaron de forma debida, sin embargo, ahora enfrentan un situación irregular al haberse cumplido el tiempo para estar en territorio colombiano.

La resolución establecida tiene como finalidad beneficiar a los venezolanos que hayan ingresado por un puesto de control autorizado, sellando su pasaporte y que en la actualidad tengan vencido el permiso.

Según Krüger, “el trámite no tendrá ningún costo para los venezolanos que deseen acceder a él. Sin embargo, hay una serie de requisitos que deben cumplir a la hora de obtener el permiso. Entre ellos, no contar con antecedentes judiciales, no tener medida de deportación vigente y haber ingresado de manera regular”.

A partir del 3 de agosto, los venezolanos podrán acceder a la página de Migración Colombia para realizar su respectiva solicitud. Así mismo, tendrán 90 días de plazo para obtener el documento que tendrá vigencia de hasta 2 años.

Para el director de Migración, “el Permiso Especial de Permanencia le permitirá al venezolano acceder a ofertas laborales, así mismo, estudiar y desempeñarse en cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio colombiano, hasta vincularse al sistema de salud como lo establece la norma”.

Cabe mencionar que el PEP no reemplazará el pasaporte y no será un documento válido para viaje.

De acuerdo con Krüger, el documento expedido será tipo cédula de ciudadanía, en el que habrá un código que referencia al ciudadano venezolano como beneficiario de la noción dirigida por la Cancillería y Migración Colombia.

De acuerdo con Kristian Krügerexisten cuatro tipos de migración en Colombia.

1.Migración de Destino: que consiste en la radicación permanente de los extranjeros en el país.

2.Migración de Retorno: las personas que se han radicado en otros países y retornan a Colombia junto con sus familias.

3.Migración de Tránsito: son aquellos extranjeros que usan a Colombia para llegar a otros destinos, entre ellos, Perú, Ecuador y Chile.

4.Migración Pendular: está modalidad generalmente es la más usada, ya que son extranjeros que usan la frontera para el paso diario de mercancías y víveres.

En la modalidad de Migración Destino, la entidad junto con la Cancillería tiene un registro superior a 50 mil venezolanos que se han registrado de forma debida, con su visado pertinente. Es decir, estás personas han ingresado por el puesto de control de las zonas fronterizas y han mantenido al día su situación migratoria durante su estadía en Colombia.

Agencias