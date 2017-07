Cerebro en llamas: Dramática historia de Susannah Cahalan preciosa periodista al borde de la locura

Julio 4, 2017 - 1:16 pm

La historia de Susannah Cahalan es realmente increíble y merece ser contada. Ella estuvo al borde de un colapso nervioso y ad portas de ser internada en un hospital psiquiátrico hasta que un doctor le realizó una prueba que respondió todas las dudas que tenían y prácticamente le salvó la vida a la mujer. Mira lo que hizo a continuación.

Susannah era una joven periodista de la ciudad de Nueva York que de un momento a otro comenzó a colapsar. No podía controlar lo que hacía ni lo que sentía. En un momento era agresiva e irritable y luego se ponía muy feliz.

“En un momento estaba histéricamente feliz y al poco rato me sentía desolada. No podía controlar mis emociones”

-Susannah Cahalan a CBS New York-

Poco después tuvo su primer ataque epiléptico y tuvo que ser hospitalizada. Luego su comportamiento se volvió aún peor y más alocado.

“Comencé a patear y golpear a las enfermeras tratando de escapar. Creía que las enfermeras se transformaban en otras personas y me estaban engañando. Estaba viendo cosas que no estaban ahí”.

Susannah estaba sufriendo mucho. Para ella las pinturas de pronto cobraban vida y veía alucinaciones.

Comenzó a maltratar físicamente incluso a miembros de su familia. Tenía un trastorno mental que muchos médicos pensaban que terminaría por dejarla en una institución psiquiátrica.

Pero luego llegó el doctor Souhel Najjar. Este médico pensó que quizás había algo más allá en esta enfermedad. Según él podía ser algo biológico y tratable. Y tuvo razón. Para poner a prueba su teoría le pidió a la mujer que dibuje un reloj… y las respuestas comenzaron a llegar.

El problema era el hemisferio izquierdo del cerebro de la mujer que no estaba funcionando correctamente. Pero no estaba dañado. En realidad era un trastorno del sistema inmunológico que el mismo doctor explica a CBS New York:

“La ruptura de la barrera sangre-cerebro, que es esencialmente la pared entre la periferia y el cerebro. Evita que las sustancias nocivas en la sangre entren al cerebro“.

La medicina

Finalmente, usando los medicamentos adecuados, se recuperó el sistema inmune y Cahalan finalmente volvió a la normalidad. Ahora tiene una vida totalmente normal, y no ha tenido problemas desde entonces.

La mujer se salvó de entrar a una clínica psiquiátrica y tener un deterioro cognitivo para toda la vida. Por eso decidió escribir un libro contando su historia que se llama “Brain on Fire” (El cerebro en llamas). Este incluso será convertido en una película que se estrenará este año 2016. A su vez, el Dr. Najjar fundó una de las primeras clínicas de EE.UU. que se dedica al tratamiento de enfermedades auto-inmunes del cerebro como la que tenía Cahalan.

Upsoc