Centro de Maracaibo a media máquina por trancazo de la MUD

El centro de Maracaibo trabaja a media máquina este lunes, 10 de julio, por la convocatoria a un ‘trancazo’ de 10 horas efectuada por la Mesa de la Unidad Democrática.

La mayoría de los comercios abrió como de costumbre. Sin embargo, la poca afluencia de carros por puesto se evidenció por lo que se notan menos compradores y transeúntes que de costumbre.

Demandaron que, por los trancones, el transporte público no labora, afectando gravemente las ventas. “Nosotros no dejamos que hagan cierre por aquí. Pero nos perjudica porque la gente no llega”, expresó Edith Nava, comerciante.

“Nos alarmamos porque pensamos que pueden saquearnos. Yo quiero trabajar por mis hijos y para construir el país de verdad”, declaró Ramón Ortiz, vendedor.

