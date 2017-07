Julio 7, 2017 - 9:06 am

En el centro de la Maracaibo las cosas van de mal en peor es lamentable ver como gran cantidad de negocios están cerrados, tanto por el déficit de ventas como también por temor a los saqueos que han venido ocurriendo no solo en el estado Zulia si no también en todo el territorio nacional.

Existe un 50 % de vendedores ambulantes que todavía apuesta por salir a trabajar diariamente y seguir luchando en contra de la crisis que vive Venezuela, otros han decidido retirarse de nuestras fronteras y probar nuevos horizontes, lo cierto del caso es que muchos comerciantes en el casco central han cerrado sus instalaciones por esta situación.

Algunos opinan que las ventas han bajado por un solo motivo que son los guarimberos que se encargan de cerrar la calle y esto crea el caos en la ciudad logrando que la gente se encierre y no pueda moverse a ninguna parte, otros aseguran que es por el mal trabajo del gobierno con respecto a la economía que hace que nadie tenga dinero para ir al mercado.

Javier Payares expresó que es imperdonable lo que hacen las personas que realizan estas trancas por que les quitan su fuente de trabajo, el comerciante de 54 años explicó que las ventas han bajado en un 1000% y que si no trabaja no come, sostuvo que el gobierno Venezolano va por buen camino y que debe mantenerse en el poder.

Por otra parte Marvell Gil de 40 años vendedor ambulante en el centro de Maracaibo comento que esta ha sido la situación más catastrófica que ha vivido, “El pueblo esta pasando hambre” gritaba en pleno callejón de los pobres llenándose de miradas por parte de las personas que se encontraban en el lugar, este gobierno debe renunciar no sirve para nada expresó.

Luger Díaz/Pasante

Fotografías: Rafael Bastidas