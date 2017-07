Carlos Vives será homenajeado en Festival de la Leyenda Vallenata

Julio 6, 2017 - 2:26 pm

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata informó que por decisión unánime Carlos Vives será el homenajeado de la edición 51 del Festival que se realizará del 26 al 30 de abril de 2018.

“La decisión se tomó teniendo en cuenta que Carlos Alberto Vives Restrepo, con su accionar artístico ha dado la vuelta al mundo llevando los cantos vallenatos y resaltando los valores culturales, el folclor, las raíces indígenas, mitos y leyendas que le han dado la mayor identidad a las expresiones provincianas”, señala el comunicado que dio a conocer la fundación.

El homenaje a Carlos Vives también tuvo como precedente que el Rey Vallenato, Egidio Cuadrado, pertenezca a su grupo. Ambos, según la fundación, han producido “un vallenato evolucionado, actualizado sin olvidar las raíces de la música tradicional, logrando enmarcarlo dentro de lo clásico incluyente para las nuevas generaciones”.

El reconocimiento a Carlos Vives es el primero que se le hará a un cantante en la historia del festival, los homenajeados anteriores han sido a acordeoneros. Esto, según informó el comunicado se debe a que buscan proyectar el folclor del país en el mundo para “continuar acatando la declaratoria de la música vallenata como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad”.

“Siempre me he considerado un soldado de la causa vallenata y mis aspiraciones no han ido más allá. Y es tanto lo que hay que hacer por nuestra causa y por la gente, especialmente los más viejos que han construido la “Ilíada Vallenata”, que me tomó por sorpresa verme en los primeros lugares de la fila. Por supuesto que es un SÍ y un honor muy grande, al que te repito nunca he aspirado, pero sí mi nominación contribuye a enmarcar la nueva era que comienza en la celebración después de los primeros cincuenta años, entonces estaré dispuesto a acompañarlos”, expresó Carlos Vives sobre el homenaje.

Gracias muy honrado con este reconocimiento @fesvallenato , soy un fiel soldado de la causa vallenata y acá estoy firme siempre #amomifestival Una publicación compartida de Carlos Vives (@carlosvives) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 10:41 PDT

