Cardenal Urosa: El presidente y el Alto Mando deben rendir cuentas de la represión

El cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, deploró la “represión” con la que fue tratado el pueblo que ayer se manifestó en contra del proceso electoral constituyente.

“Hay ciudadanos que fueron asesinados y heridos por efectivos militares venezolanos y, presumiblemente, por efectivos armados que actúan ilegal y criminalmente. Esto es totalmente intolerable y clama al cielo. En nuestro comunicado del 27 de julio los obispos llamamos a la Fuerza Armada a cumplir con su deber de defender la vida de los venezolanos y esto representa lo contrario. Bolívar habló de la maldición que recae sobre los soldados que empuñan las armas del pueblo. Esto responsabiliza al presidente de la República, al Alto Mando y a los ministros que tienen a sus cargos estas acciones, quienes deberán dar cuenta ante Dios, nuestro Señor, y ante las leyes. Reitero el llamado serio a la FANB a que se ponga del lado de la Constitución”, expresó.

El prelado dijo que según el reporte de diferentes organizaciones la participación ciudadana en la elección de ayer no pasó de 10%. De allí que calificó de un fracaso el proceso constituyente convocado por el jefe de Estado.

“Con esos resultados no puede erigirse la constituyente en un superpoder para derogar el Estado y la Constitución del 99. Es un proceso ilegítimo con unas bases comiciales absurdas que desvirtúan el poder electoral de los ciudadanos. No se puede imponer un instrumento fraudulento e ilegítimo y totalmente inválido cuando el pueblo no votó”, manifestó.

El cardenal cree que el gobierno y el presidente Maduro “están obligados a considerar negociar una salida política a la crisis que ellos mismos han creado, como dejó entrever el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su último comunicado. Lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de resolver la gravísima crisis política y la situación que se vive por la carestía, el sistema de salud y los medicamentos”.

