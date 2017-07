Caprichosa, una perra fiel, halló muerto a su amo Julián dentro del pozo séptico: Preso hijastro asesino

Julio 18, 2017 - 4:57 pm

A Julián Jaramillo Cantilla, de 63 años, lo vieron entusiasmado la noche del sábado porque al otro día, 16 de julio, celebraría, como de costumbre, el día de la Virgen del Carmen. Su menor hija, Arleny Jaramillo, de 15 años, lo comentó llorando esta mañana frente a su casa en la calle 202 del barrio Milagro Sur de San Francisco, lugar de un horrendo crimen donde el sexagenario fue víctima.

A Julián lo hallaron la noche de ayer dentro del pozo séptico en el patio de su vivienda que ocupaba desde hace 30 años, luego de llegar de Colombia, su tierra natal. Arleny, luego entendió porque Caprichosa, la perra que este hombre crió, ladraba constantemente arriba del pozo. Reveló que llegó a mandarla a callar varias veces. Jamás se imaginó que los ladridos eran una alerta del fiel animal para que hurgaran y sacaran a su amo.

El día domingo comenzaron a extrañar la ausencia de Jaramillo, un hombre muy activo que se dedicaba al pequeño comercio vendiendo yuca. Vivía con su menor hija y desde hace un mes lo acompañaba también su hijastro de 17 años, a quien vio nacer. El muchacho, residía con su madre en una invasión cercana del barrio Milagro Sur, pero decidió irse para la casa de su padrastro, quien le dio su apellido.

Era el día de la virgen y a Julián no se le veía la cara. Arleny dijo que la noche del sábado, su padre le manifestó sus planes de festejar. Después de eso no supo de él. Pensaba que se había ido de parranda. A cada rato regañaba a la perra porque está ladraba encima del pozo séptico. No fue hasta la noche de ayer cuando un hedor insoportable llama la atención de parientes y vecinos de Jaramillo. No sólo en la casa se sentía el mal olor sino en la calle y casas vecinas. Algunos habitantes de esa barriada dijeron que algunos muchachos, atraídos por la pestilencia se dejaron ir hasta el pozo. Allí los espero Caprichosa. Estaba como furiosa y Arleny tuvo que amarrarla. Varios de los jóvenes levantaron la tapa de concreto del pozo y encontraron el cuerpo de Julián.

La jovencita de 15 años, al ver a su padre muerto, comenzó a gritar desesperadamente y golpeó una ventana de vidrio. Los cristales le causaron serias heridas. En una especie de crisis comenzó a pelear con su hermano, de 17 años. De este se comentó en el sector que tenía una conducta desviada y era consumidor de estupefacientes. Su hermana le reprochaba algo pero luego se calmó.

A los pocos minutos, hasta ese lugar acudieron funcionarios de policía uniformados y poco después una comisión de homicidios del CICPC. Luego de levantar el cadáver, se llevaron detenido al menor de 17 años, señalado de ser el principal sospechoso del homicidio. Los detectives detectaron que a Julián lo mataron golpeándolo en la cabeza con un objeto contundente. Al parecer le dieron con un tubo o palo y en el crimen actuaron al menos dos personas, reveló uno de los investigadores.

NAD conoció que el hijastro de Julián Jaramillo cometió el asesinato junto a uno de sus parientes materno. Los sabuesos de homicidios del CICPC se encuentran realizando interrogatorios y practicando allanamientos para dar el otro presuntos implicado en este horrendo crimen. Por ahora no han determinado el móvil pero todo apunta a que el menor intentó quitarle dinero a su padrastro y como este se habría negado decidió robarlo y matarlo. Hasta los momentos los detectives manejan varias hipótesis. Se espera que en las próximas horas se esclarezca por completo el caso.

Mucha tristeza se observó esta mañana frente a la casa donde habitaba Jaramillo. Gloria Álvarez, quien fuese la primera esposa y madre de la mayor de los tres hijos de Julián, lloraba y era consolada por vecinos. Describieron a la víctima como un hombre bueno y trabajador. Sobre su menor hijo de 17 años, guardaban un poco de hermetismo pero sin embargo reconocieron que andaba en malos pasos y que el CICPC lo tenía preso.

