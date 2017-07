Canciller Moncada: Caricom ofrece la mediación en Venezuela y no la agresión e injerencia como la OEA

Julio 8, 2017 - 8:38 am

La 38° Cumbre anual de La Comunidad del Caribe (Caricom), finalizó dejando como resultado una nueva posición asumida por parte de los 15 países que conforman este bloque, en donde el ente regional decidió ofrecerse como mediador a favor del diálogo en Venezuela.

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Samuel Moncada, señaló la importancia de esta reunión para todos los pueblos del Caribe y el deseo por parte del país de trabajar en conjunto con el bloque regional.

“Hemos reportado, informado lo que pasa en Venezuela y ellos han concluido que necesita que haya una aproximación amigable, honesta, no interventora, que no sea hostil, que no busque dañar al pueblo venezolano, han ratificado lo que hicieron el 29 de mayo en un documento donde todos los Jefes de Estado de Caricom defienden el principio de no intervención, el principio de autodeterminación y el principio de la democracia”, ratificó el Jefe de la Diplomacia de Paz.

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores informó que la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada por su secretario general, Luis Almagro, pretende “montar otra ronda de agresión contra Venezuela y los jefes de Estado de Caricom respondiendo a ese tipo de agresiones dicen: nosotros creemos que podemos aportar ofreciéndonos como una organización mediadora de buenos oficios que ayude a las partes”.

Por último, el Diplomático reiteró su optimismo en la Caricom y la buena receptividad que otros países han tenido con la oferta del ente regional de trabajar como mediador en Venezuela.

Correo del Orinoco