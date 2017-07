Caldera: Diálogo en Venezuela ya pasó y el gobierno no lo respetó

Julio 28, 2017 - 9:19 am

El representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Juan Carlos Caldera, afirmó que este viernes habrá a partir de las 12:30 pm del mediodía concentraciones en todos los municipios del país para exigir un cambio político y protestar en contra de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“La nueva etapa de mayor movilización y mayor compromiso, tenemos un desafío mayor a lo que veníamos haciendo, debemos luchar para decidir nuestro futuro por medio de elecciones libes y universales”, recalcó en entrevista a Globovisión.

Caldera reiteró que el 90% de los venezolanos rechaza la convocatoria de la constituyente, esa asamblea no le sirve a nadie, si realiza las elecciones el lunes amanece un Maduro más débil al de hoy porque la mayoría interna del Psuv va a quedar en manos de otra corriente. “Con la ANC se profundizará la crisis en Venezuela”, sentenció. También informó que la MUD anunciará este viernes a las 6:00 pm la agenda para los próximos días.

Con respecto a las declaraciones de Maduro, el diputado las calificó de “tragicómicas porque nadie dialoga a juro, debe partir por la voluntad de las partes, en Venezuela el momento del diálogo ya pasó y el estado no lo respeto, se burlaron del papa”, puntualizó Caldera. El diputado dijo que no existen negociaciones entre la oposición y el gobierno porque no ha cumplido con la apertura del canal humanitario y aún hay presos políticos, “la comunidad internacional ha intentado colaborar para una posible conversación y no mostraron interés”.

Exhortó a los funcionarios públicos a que no participen por miedo o presiones en las elecciones de la Constituyente, aseguró que la oposición tiene una ley de protección para ellos.



