Reverol confirma caída de avión en Margarita con nueve personas a bordo

Julio 4, 2017 - 5:50 pm

La tarde de este martes se conoció que la caída de un avión en Margarita, cerca de la península de Macanao, con nueve tripulantes a bordo, información que luego fue confirmada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

En declaraciones a VTV, Reverol detalló que “la aeronave cubría la ruta Margarita-Maiquetía, iban 9 personas a bordo y se le presentó una falla de control”. “Informamos el siniestro de una aeronave adscrita al Ejecutivo Nacional, donde se siniestró cerca de Margarita”, expresó.

Más de 100 efectivos de la Guardia Nacional Bolivarina (GNB) se movilizan hasta el sitio del suceso para iniciar las labores de búsqueda y rescate de los nueve tripulantes.

La aeronave YV-2896, perteneciente al Servicio Autónomo de Transporte Aéreo (SATA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (Mpptaa), se precipitó este martes a 43 millas de Margarita, estado Nueva Esparta.

Los tripulantes, presuntamente, serían el Mayor Alex Durán, junto a Miguel Brito y Kenin Porte, René Ramírez, y los pasajeros Daniela Sparacino y María Ridzewsky.

BREAKING Gulfstream III jet (YV2896) has crashed into the sea off Macanao, Venezuela with 9 occupants on board. https://t.co/iSA0MLcqso pic.twitter.com/Ze7v4S0qU3

— Aviation Source (@aviationsource) 4 de julio de 2017