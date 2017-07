Cabello: Sería un error para el imperialismo creer que nos van a amenazar y nos vamos a acobardar

Julio 19, 2017 - 10:07 pm

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró este miércoles que las amenazas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, de aplicar sanciones económicas a Venezuela de realizarse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dejan claro quién es el jefe de la oposición venezolana.

“El jefe del imperialismo ya salió a atacar a Venezuela, lo bueno es que ahora quedó ante el mundo que quien dirige la oposición venezolana es él, ya no hay dudas, por si alguien tenía alguna duda. Ya salió a amenazarnos. Nuestras tropas están frescas, tranquilas, no hemos peleado, Rondón lo que ha hecho es lanzar una recta pa´ ver como es la cosa. Estamos listos”, aseveró.

Asimismo, pidió al Jefe de Estado norteamericano, no subestimar al pueblo de Bolívar y Chávez: “Yo sé que usted es muy poderoso, pero no nos subestime, sería un gravísimo error para el imperialismo creer que nos van a amenazar y nosotros nos vamos a acobardar. No, no, no”.

Del mismo modo, indicó que lo sucedido el domingo 16 en el simulacro electoral, “es solo un preludio de lo que va a ocurrir aquí el 30, un pueblo altamente consciente, que es capaz de levantarse ante la adversidad (…) Qué van a estar echando para atrás que la Constituyente si lo que lleva es la 4×4, ¡y donde encontremos barro le metemos la mocha!”.

Asamblea Nacional Constituyente

En otro orden de ideas, Diosdado Cabello, recalcó la irreversibilidad del proceso constituyente, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 30 de julio.

“El pueblo empoderado hizo suyo el proceso constituyente; esto no tiene marcha atrás, no hay forma de pararlo, es más señores escuálidos, no les conviene a ustedes ponerle trabas a este proceso porque en la medida que ustedes le pongan trabas nos veremos después del 30 de julio”, manifestó Cabello.

A su vez, reiteró que ningún Poder Público del Estado podrá oponerse a las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo estableces el artículo 349 de la Constitución nacional.

