Cabello: Nombren los magistrados que quieran, con esos nos vemos el 31 de julio

Julio 19, 2017 - 11:15 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello se pronunció sobre la decisión del Parlamento de designar nuevos magistrados del TSJ.

“La Asamblea Nacional adeco burguesa, está desesperada por nombrar a unos magistrados írritos como parte de su plan hora cero”, aseguró.

En ese sentido, advirtió que las personas que se presten para estos actos ilegales recibirán el castigo de la justicia: “Mire compadre lo voy a decir hoy, pueden nombrar lo que quieran, aquella persona, hombre o mujer que se preste para usurpar cargos de Poder Público, diciendo: no que a mí me designó la AN magistrado, ¿magistrado? Nos vemos el 31 de julio, para ver si Julio Borges los va a defender cuando llegue la Operación Tun Tun“.

Asimismo, recordó que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego de las elecciones del domingo 30 de julio, no habrá poder constituido que se oponga a las decisiones tomadas por los constituyentes.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando