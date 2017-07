Julio 20, 2017 - 7:23 pm

Boris Becker fue declarado en bancarrota en junio de este año y desde entonces se ha ido conociendo cómo el ex tenista despilfarró una fortuna con la que pocos deportistas pueden soñar.

Esta semana, su ex socio, Hans-Dieter Cleven, contó en una entrevista al diario alemán Bild detalles de los manejos del ex número 1 del tenis.

Según afirmó el empresario, Becker comenzó a pedir préstamos sin consultarle y como garantía utilizó bienes propios y de su familia, como la casa de sus padres en Leimen, Alemania, que finalmente hipotecó para saldar deudas.

Además, contó que la última vez que hablaron cara a cara fue en 2015, luego de una audiencia en la que el ex tenista le ofreció una finca en Mallorca, pero su respuesta de aquel entonces fue concreta: “Ya me pertenece”. La misma la había conseguido tras haberse hecho cargo de una serie de multas y deudas que el ex tenista tenía sobre la propiedad.

En 2008, el ganador de seis Grand Slam llegó a acumular deudas por un total de USD 20 millones y decidió darle todos sus activos a Cleven como garantía, entre los que se destacan la casa de su madre de 81 años, Elvira Pisch, una negocio de venta de autos en Alemania y hasta el departamento de Londres en donde vive su hija de 17 años, Anna Ermakova, junto a su madre.

Actualmente la deuda de Boris Becker alcanzó los USD 41 millones, por lo que un tribunal de Londres lo declaró en bancarrota. Según informó la prensa alemana, el conflicto económico fue a causa de algunas cuestionables inversiones en la industria petrolera de Nigeria, en las que el ex deportista de 49 años habría perdido poco más de USD 130 millones.

Agencias