Bernard Tomic dice que juega al tenis para no tener que trabajar

Julio 4, 2017 - 2:33 pm

El tenista australiano Bernard Tomic, eliminado este martes en primera ronda de Wimbledon, admitió que el tenis no le importa lo más mínimo y que sigue jugando sólo para disfrutar de una buena jubilación.

“Sostener un trofeo, o hacerlo bien, ya no me satisface”, dijo tras perder ante el alemán Mischa Zverev, contribuyendo al cataclismo del tenis australiano en Wimbledon, que se quedó ya sin sus siete jugadores masculinos.

A Bernard Tomic no le importa un pepino el tenis

“Me aburría un poco”, añadió Bernard Tomic, de 24 años, 9 como profesional, que en sus inicios apuntaba alto.

Preguntado sobre la posibilidad de donar parte de sus ganancias, Tomic ha respondido así. “Si le decís a Federer que done toda su fortuna, que done 500 millones de dólares, ¿qué pensáis que responderá? Todos trabajamos por dinero. Cuando tenga 34 años empezaré a hacer donaciones. Si Roger y Novak lo hacen ahora, lo haré también, sin problemas”.

En una de sus últimas intervenciones, Tomic ha querido ser aún más explícito con lo que siente cuando juega al tenis. “Sólo tengo 24 años, pero me cuesta encontrar la motivación y las ganas en el día a día. Y sé que el tenis merece un respeto, y que yo no se lo estoy teniendo, pero es mi elección personal.

“No me importa lo más mínimo si llego a la cuarta ronda en el US Open o si pierdo en la primera. Para mí, es lo mismo. Jugaré otros 10 años, y sé que luego ya no tendré que trabajar más”, añadió Bernard Tomic, que ha ganado más de 5 millones de dólares como profesional.

Agencias