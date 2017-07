Julio 17, 2017 - 10:26 am

Los millones de seguidores de Belinda se llevaron una sorpresa este fin de semana luego de que la estrella publicara en Twitter una serie de mensajes que revelarían que su relación con Criss Angel habría llegado a su fin.

“Hola #belifans se que he estado desconectada de mis redes sociales, por más que trate de disimular ustedes saben que no me siento bien”, escribió primero la mexicana. Y continuó, “Me voy a desconectar un tiempo hasta que me vuelva a encontrar… lo siento”.