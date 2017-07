Bauke Mollema con 30 años celebró su primer triunfo de etapa en el Tour

Julio 16, 2017 - 5:30 pm

El holandés Bauke Mollema, del equipo Trek, logró hoy el triunfo en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, su primera victoria en la ronda gala a los 30 años.

El compañero de equipo de Alberto Contador culminó una larga escapada en la etapa entre Laissac y Le-Puy-en-Velay y entró en solitario en la meta, por delante de un grupo de cuatro ciclistas encabezados por el italiano Diego Ulissi.

“Sabía que se trataba mi oportunidad de ganar una etapa. Me sentí muy bien en la última subida. En el descenso conseguí una pequeña ventaja y pensé que podría vencer en solitario. Calculo bastante bien mi ritmo, así que cuando vi que llevaba 40 segundos de ventaja creí que me valdrían. Me vacié en los kilómetros finales, entré en la meta fundido”, indicó el ganador de la etapa

Habitual jefe de filas de sus equipos, undécimo el año pasado de la general y sexto en 2013, Mollema consiguió su mejor triunfo en el año en el que venía como gregario de Contador.“Mis mejores resultados hasta la fecha se habían producido en España. Ahora presumiré también de un peleado éxito en la ronda más importante”, concluyó Bauke Mollema.

Noticia al Día/Agencias