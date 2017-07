Capriles: Conmigo no cuenten para generar divisiones

Julio 10, 2017 - 8:39 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseveró este domingo que el gobierno “agarra una cosa con tijera y la descontextualiza para sembrar intrigas y generar la división”. Esto en relación a los comentarios que generaron las diferencias entre dirigentes de la Unidad para el llamado a trancazo este fin de semana.

Sobre estos comentarios, Capriles aseguró que la “unidad es un patrimonio”. Explicó que “en la oposición hay debates, debe haberlos, no vamos a cambiar el rojo por otro color, hay que decir las cosas como son”. Desmintió que haya desorganización en la oposición”.

“Yo creo en la unidad, he sido siempre militante de la unidad, y no es una camisa de fuerza, el cambio no es para los políticos sino para el pueblo, es la lucha de los venezolanos que queremos que el país cambie porque la situación es inaguantable. Cuando sale alguien que dice que hay rivalidad en la MUD le digo que no hay rivalidad, es sinceridad, cuando hay gente que dice mentiras siempre llegará el momento que sale la verdad”,dijo.

Con respecto al caso del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, señaló que el gobierno pretende vender el caso a nivel internacional como un gesto. “Lo que paso el fin de semana cuando Padrino López se hizo eco de las palabras de Lilian, quien tiene mis respetos por ser una mujer luchadora, pero Lilian no es política, el político es Leopoldo”, enfatizó.

Noticia al Día