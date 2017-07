Aseguran que 66% de puntos soberanos en Miranda mantienen electores en la cola

Julio 16, 2017 - 7:34 pm

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, informó que para las 7:02 pm continúan abiertos 66% de los puntos soberanos habilitados en el estado Miranda para la consulta popular convocada por la oposición.

“33% de los puntos han sido cerrados en el estado. Los que siguen abiertos es porque la gente sigue votando, hay que darles chance. Los que coartan y niegan el ejercicio de nuestros derechos es el gobierno. Nosotros hasta que haya una persona en cola tiene derecho a votar”, sostuvo en su programa Pregunta Capriles.

Pidió a los ciudadanos no hacerse eco de cadenas, con resultados falsos: “Esperemos los resultados oficiales. Aquí no hay baranda, el resultado no se da a esta hora porque aún hay gente votando”.

Aunque no dio cifras, expresó: “Si hoy fuera el revocatorio, el señor Nicolás Maduro sería revocado”.

Rechazo a la violencia

Capriles repudió el ataque de grupos paramilitares en contra de los electores que votaron pacíficamente en Catia.

“Condeno, rechazo y lamento, como todos los venezolanos, que gente que pacíficamente ejercía su derecho tenga que lidiar con grupos paramilitares, con gente con la que el gobierno busca empañar una jornada histórica”, dijo.

Manifestó su solidaridad con los familiares de la mujer asesinada en Catia por grupos simpatizantes del oficialismo.

