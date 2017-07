Arias en entrevista para la BBC considera urgente un pacto político entre gobierno y oposición “de inmediato”

Julio 17, 2017 - 10:43 pm

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas ofreció una entrevista a BBC Mundo sobre la situación por la que atraviesa el país y calificó el plebiscito o consulta popular convocado por la oposición como “un instrumento para la guerra” que solo agravará la confrontación.

No obstante, considera urgente un pacto político entre el gobierno y la oposición. “Tiene que venir ese acuerdo”, insistió la autoridad regional descartando que se trate de semanas, pues a su juicio, la paz en Venezuela cuenta solo con horas.

Al ser consultado sobre la Asamblea Nacional Constituyente, indicó que la propuesta surge ante la confrontación que se ha registrado en el país con choques de calle, toma de cuarteles, resistencia y paro general, en ese sentido, el Presidente dijo (recordó): “Vamos a buscar una solución o una alternativa que nos permita integrarnos, conversar”, pero la oposición no participó.

Arias no descartó que existan otras salidas a la crisis venezolana aparte de la ANC, “la salida tiene que ser consensuada, con participación. La solución tiene que ser con participación y respeto de ambas partes. La oposición tiene que desmontar dos premisas. La primera es no apresurar los tiempos, sino respetarlos. Ellos apresuraron todos los tiempos y el primer presidente de la Asamblea Nacional dijo que en seis meses sacaban a Maduro “no se escoge el poder legislativo para que derribe al Ejecutivo”.

Agregó que la otra premisa que tiene que interiorizar la oposición es que “todos estamos llamados a vivir en Venezuela. Nosotros no hemos perseguido, no hemos atacado, no hemos destruido”.

Haciendo referencia a las recientes declaraciones de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, quien se ha opuesto al proceso Constituyente, admitió su afecto y respeto hacia ella porque es su derecho. “Se lo hice ver, no puedes estar acompañando y avalando una gestión y de repente contrastarla completamente”.

Sobre la postura de Ortega Díaz, manifestó que “no puede decir que todo esto que está ocurriendo es culpa del gobierno”.

Críticas contra el Gobierno podían hacerse internamente para enriquecer el debate

El gobernador aseveró que las voces disidentes del chavismo representan críticas que pudieron hacerse dentro del Gobierno para enriquecer el debate, “pero es muy difícil hacer el análisis cuando se hace públicamente. No he tenido la oportunidad de conversar con ellos para analizar sus razones”.

Sobre la responsabilidad de funcionarios militares en las muertes de algunos manifestantes admitió que se han cometido errores durante el control de manifestaciones, aunque “no ha sido precisamente pacífica”.

“Fue un error garrafal lo que ocurrió con el muchacho de La Carlota”, dijo recordando la muerte de David Vallenilla cuando un soldado le disparó con una escopeta de perdigones a quemarropa. “Cuando alguien falla, tiene su sanción y sabe a qué atenerse”, aseguró.

Desestimó que la vía sea un golpe de Estado, pues los últimos que se han intentado en Venezuela han fracasado “incluido el nuestro”.

Arias continuó la entrevista reiterando que el diálogo es la vía para resolver conflictos, “el acuerdo parte del respeto al otro y luego respetando los lapsos constitucionales”.

“Las vías están abiertas, no pueden estar cerradas cuando ganan de una manera contundente la Asamblea Nacional. No supieron usar la fuerza que tiene la Asamblea Nacional. Ellos prefirieron entrar en conflicto y apartarse del orden” sentenció.

Por otra parte, admitió que fue un error el comentario en el que instó a la oposición a tomar fusiles, e indicó que fue resultado de un momento de molestia e incomodidad.

Aclaró que su intención fue referirse a los dirigentes de la oposición “Corran el riesgo ustedes. Ustedes dicen que están alzados y rebeldes, bueno, agarren sus armas”, sin involucrar a gente inocente.

“Debe haber entendimiento, negociación y protesta pacífica. Ante la hipocresía uno se molesta y dice las cosas. Están ejerciendo esa guerra de hecho, que destruye. Pero el llamado es a conversar”, insistió.

La autoridad del Zulia reiteró que aunque hay quienes estén provocando una “guerra civil”, su deseo la negociación, el acuerdo y la paz.

“No tengo por qué decir que el planteamiento que hice fue el mejor, sino al contrario. No quisiera el planteamiento de una confrontación armada. Quiero que se bajen las presiones, que se respeten los lapsos y que podamos llegar a un acuerdo de convivencia”, expresó.

Ratificó que el diálogo y el acuerdo tendrían que llegar “de inmediato, en cuestión de horas o días”, pues de prologarse “lo vamos a tener que hacer más adelante, pero con mucho dolor y con muchas pérdidas. Creo que vale la pena hacerlo ahora”.

Noticia al Día / BBC Mundo