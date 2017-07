Arias Cárdenas y Néstor Reverol entregan ambulancias y equipamientos a los “Bomberos del Zulia”

Julio 22, 2017 - 10:50 am

El ministro de Inteior Justicia y Paz, Néstor Reverol y el gobernador Francisco Arias Cárdenas realizaron la entrega de una flota de ambulancias a la región zuliana, en el marco de la misión A Toda Vida Venezuela y anunciaron que con el proceso de intervención de los Bomberos de Maracaibo, estos pasarán a ser Bomberos del Zulia.

“Bomberos del Zulia es el segundo cuerpo de bomberos que se instala en Venezuela además del cuerpo de Bomberos de Caracas, yo digo que ya era hora de asumir la dirección del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo que estaba a la orden de la Alcaldía y estaban abandonados… Con el proceso de intervención van a convertirse en los Bomberos del Estado Zulia”, informó Néstor Reverol.

La actividad de entrega se desarrolló en el Puerto de Maracaibo, El Malecón, en la avenida Libertador de Maracaibo.

Se otorgaron siete ambulancias a cuerpos de bomberos del estado Zulia.

Asimismo a los Bomberos de Maracaibo le fueron dotados con:

300 Botas

500 Uniformes

3 Motosierras

1 Herramienta hidráulica

Por otra parte, Reverol acotó que la próxima semana entregará una lancha tipo ambulancia al municipio Almirante Padilla.

El ministro explicó que el acto no solo fue para entregar un equipamiento a los bomberos, sino para reconocer también 75 años de labor de los hombres y mujeres que dejan botada a sus propias familias cuando se presenta una emergencia.

Aseveró además que el 20 de agosto se celebra el Día del Bombero, y que en conmemoración se realizarán actividades festivas.

Arias Cárdenas: “Nos estamos organizando para garantizar la Paz”

“Estamos organizados para garantizar la paz, y a los Bomberos de Maracaibo vamos a darle en conjunto con el Gobierno las respuestas que merecen para dar una batalla en mejores condiciones… En las últimas semanas se han producido tres incendios fuertes incentivados por la derecha como lo son en la sede del Inavi y en la Defensoría del Pueblo, porque ellos están organizados pero para generar violencia”, expresó el gobernador Arias Cárdenas en el acto.

El primer mandatario regional aseguró que el pueblo zuliano está cansado de que se les infunda terror y pánico por parte de sectores extremistas de la oposición y lo que quiere es la paz.

Reiteró que el paro que se llevó a cabo el jueves fue un trancazo que dejó presa a la gente trabajadora en sus casas. “Aquí no hubo paro, la derecha no tiene el poder y no permite que la gente salga de sus casas, cómo sería si tuvieran el gobierno, esas si son aptitudes dictatoriales”, afirmó..

Asimismo Arias Cárdenas hizo un llamado a los cuerpos de seguridad y a la población en general a sumar esfuerzos para garantizar la paz en el estado y a votar el 30 de julio en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

