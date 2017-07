Béisbol: Anunciadas las primeras firmas internacionales del 2 de julio

Además de jóvenes peloteros de República Dominicana, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, firmaron peloteros de Aruba, Bahamas, Brasil, Colombia, Alemania, Holanda Corea del Sur y Taiwán.

A continuación, la lista de los prospectos que firmaron pactos con organizaciones de Grandes Ligas:

1. Wander Samuel Franco, SS, R.D. – Rays (US$3,825,000)

2. Daniel Flores, C, Venezuela – Medias Rojas (US$3,100,000)

3. Jelfry Marte, SS, R.D. – Mellizos (US$3,000,000)

4. Everson Pereira, OF, Venezuela – Yankees (US$1,500,000)

5. Eric Pardinho, RHP, Brasil – Azulejos (US$1,400,000)

6. Raimfer Salinas, OF, Venezuela

7. Luis García, SS, R.D. – Filis (US$2,500,000)

8. Antonio Cabello, C, Venezuela

9. Julio Rodríguez, OF, R.D. – Marineros (US$1,750,000)

10. Ronny Mauricio, SS, R.D. – Mets (US$2,100,000)

11. Ronny Rojas, SS, R.D.

12. Ynmanol Maríñez, SS, R.D. – Marlins (US$1,500,000)

13. Danny Díaz, SS, Venezuela – Medias Rojas (US$1,600,000)

14. Larry Ernesto, OF, R.D. – Cerveceros (US$1,800,000)

15. Kristian Robinson, OF, Bahamas – D-backs (US$2,500,000)

16. Roberto Chirinos, SS, Venezuela – Yankees (US$900,000)

17. Miguel Hiraldo, SS, R.D. – Azulejos (US$750,000)

18. Adrian Hernández, SS, R.D. – Mets (US$1,500,000)

19. Keyber Rodríguez, SS, Venezuela – Rangers (US$1,000,000)

20. Antoni Flores, SS, Venezuela – Medias Rojas (US$1,400,000)

21. George Valera, OF, R.D. – Indios (US$1,300,000)

22. Aaron Bracho, SS, Venezuela – Indios (US$1,500,000)

23. Alvaro González, SS, Venezuela – Tigres (US$1,000,000)

24. Osleivis Basabe, SS, Venezuela

25. Wilderd Patiño, OF, Venezuela – Rangers (US$1,300,000)

26. Juan Querecuto, SS, Venezuela – Marineros (US$1,225,000)

27. Damián Mendoza, RHP, México – Rangers (US$1,000,000)

28. Carlos Rodríguez, OF, Venezuela – Cerveceros (US$1,355,000)

29. Stir Candelario, OF, R.D.

30. Luis Verdugo, SS, México – Cachorros (US$1,000,000)

