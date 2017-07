Antonio Ecarri: Debemos fortalecer la independencia con educación

Julio 5, 2017 - 8:02 am

El presidente de la Fundación Uslar Pietri, Antonio Ecarri, resaltó que la independencia del país se debe fortalecer con educación.



Indicó que “un país que no se educa, no es un país independiente. Si los ciudadanos no se educan, no va a haber República (…) la peor crisis que hay en el país es de valores”.

Denunció las supuestas pretensiones por parte del Gobierno “de meter la politiquería en las instituciones” educativas.

“El Estado padre, es convertir a la escuela venezolana en una red del PSUs; de adoctrinamiento con el objetivo de meterse sobre la educación los niños”.

Destacó que él no cree “en la privatización de la educación, el Estado debe ser eficiente con el tema de la educación (…) mientras los niños estén educados con una pobre educación, tendremos una sociedad pobre. Debemos tener una educación de calidad para todos.

Globovisión / Noticia al Día