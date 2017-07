A un año del intento golpista, Erdogan busca restablecer la pena de muerte en Turquía

Julio 16, 2017 - 9:10 am

En coincidencia con el primer aniversario del intento de golpe de Estado en Turquía, el presidente, Recep Tayyip Erdogan, anunció que quienes haya formado parte de la trama golpista recibirán un duro castigo, al reiterar hoy su voluntad de restablecer la pena de muerte en el país.

“Tanto los miserables golpistas como quienes nos han atosigado, no encontrarán tranquilidad alguna a partir de ahora” dijo durante un discurso ante el Parlamento en Ankara.

Horas antes, en un acto conmemorativo del prime aniversario del intento de golpe de estado, realizado sobre el Puente del Bósforo en Estambul, Erdogan había subrayado que “ningún traidor se quedará sin condena”.

Consideró además que la nación turca no dudará en “triturar la cabeza de aquellos que traicionan”.

En relación a los miles de detenidos en relación al levantamiento de hace un año, Erdogan anunció que ante los tribunales deberán usar una vestimenta similar a la se les impuso a los presos en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.

El gobierno turco señaló como responsable de la sublevación al predicador turco Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos, y actúa con dureza contra sus presuntos seguidores, e incluso ha declarado organización terrorista al movimiento Hizme, que conduce el clérigo.

Durante el acto en el Parlamento, el presidente de la cámara, Ismail Kahraman, calificó a Gülen de “esquizofrénico espiritual” y señaló que “a quienes atacan nuestros valores les rompemos las manos, les cortamos la lengua y condenamos su vida”.

Por otro lado, Erdogan insistió en que Ankara ratificará la ley para restablecer la pena de muerte y se mostró confiado en el que Parlamento acompañe la propuesta.

“Una vez llegue al Parlamento, que creo que la aprobará, y una vez la apruebe y regrese a mí, no duraré en ratificarla”, declaró.

“Personalmente, no me preocupa lo que digan Hans y George. Me preocupa lo que dicen Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayse, Fatma y Hatice”, añadió en referencia a las críticas que recibió la iniciativa por parte de Alemania y Reino Unido, que han dejado claro que la reintroducción de la pena de muerte detendría de inmediato el proceso de adhesión a la Unión Europea, informó la agencia española EFE.

Además, el presidente turco anunció que el estado de excepción será prolongado por cuarta vez la próxima semana y pronunció también duras críticas contra el líder de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, al que acusó de hacer lo mismo que los golpistas.

Ninguno de los dos grandes partidos de la oposición, el CHP de Kilicdaroglu y el pro kurdo HDP, participaron en el acto que se iniciaron durante la madrugada de hoy en el Parlamento de Ankara, como parte de la conmemoración de la intento golpista, y que prevé actividades hasta la medianoche de hoy en todo el país.

Télam