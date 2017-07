Julio 6, 2017 - 5:08 pm

Hasta hace una semana el nombre, Óscar Pérez, era uno más del montón para la gran mayoría de la población venezolana. En el 2015 figuró en los créditos de la película “Muerte suspendida”, pero el reconocimiento lo consiguió el 27 de junio de 2017 cuando sobrevoló de manera inesperada la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, y lanzó granadas contra el ente magistral.

Desde entonces, su nombre es, probablemente, el más buscado en los últimos días a través de la web. Luego de su arriesgada salida al público en un helicóptero del Cicpc y con una pancarta en mano que rezaba: “Art. 350, Libertad”, el inspector del cuerpo de investigaciones venezolano, desapareció del mapa durante una semana en donde sólo se conoció el paradero de la aeronave que causo revuelo nacional e internacional en el estado Vargas.

El martes en la noche Pérez reapareció con un nuevo video difundio en las redes en donde, entre otras cosas, aseguró estar en la ciudad de Caracas preparado “para activar la segunda fase de su plan, ya que el primer objetivo fue cumplido con efectividad”.

El video muestra un escenario distinto a los primeros que circularon hace una semana. En este, la bandera tricolor descansa detrás de él en lo que aparenta ser un cuarto pequeño con poca iluminación, o probablemente, una habitación sin ventanas. Pérez es el único en el clip. Caso contrario fue el de su primer comunicado hace una semana, donde apareció de pie y con hoja en mano mirando la cámara, custodiado por cuatro enmascarados armados.

¿Las fallas técnicas le jugaron una mala pasada a Óscar Pérez?

Según el cineasta zuliano Carlos Caridad Montero, las fallas en los elementos técnicos de la grabación jugaron en contra de Pérez y debilitaron la contundencia de su discurso. La ausencia de personas a su alrededor, la calidad de la imagen, su expresión corporal y la brusquedad en el cambio de plano, fueron algunos de los aspectos que llamaron la atención del experto cinematográfico.

“Él como personaje trató un poco de corregir los errores que tuvo en el video pasado, básicamente leer su discurso. En este video él trató de aprendérselo y trato que ese discurso saliera lo más orgánico posible. Sin embargo, yo creo que no lo logró. Estamos hablando de un personaje que no es completamente policía, que no es completamente político, pero que sí ha hecho trabajos como actor, y en este comentario (sobre las fallas técnicas) aplica porque él de alguna manera está interpretando un personaje”, expresó Caridad Montero.

Comentó que la experiencia del inspector del Cicpc como actor permite que él maneje esta situación con técnicas de actuación que le resultaron infructíferas por la ausencia de un director. “Eso es algo que yo veo diferente al video anterior. Para mí en el video anterior había un director. Incluso había un director de fotografía, porque la fotografía, es decir, la disposición de la luz y los elementos, se notaba. Antes había, incluso, maquillaje, algo que creo que en este no hubo. Todo esto indica que el video anterior tuvo una preparación corta aunque rápida, y en esta no hubo porque quizás fue más clandestino y no dispone de esos medios, ha tenido que improvisar sobre la marcha”.

Otro aspecto resaltante de este último material emitido por Óscar Pérez, según Montero, es la evidente incomodidad del personaje ante su discurso, “el no quería improvisar su discurso, intentó aprenderlo, pero como actor sin director le cuesta y no se siente completamente cómodo. Es decir, en su búsqueda de una entonación más o menos perfecta, se siente un poco forzado, y al sentirse forzado se siente un poco falso, y esta es una de las razones por la que a la gente le cuesta creerle (…) tu ves que no se siente cómodo con lo que está diciendo. Hay algo que falta”.

¿De líder a soldado solitario?

Hay un aspecto que no pasa desapercibido en este video en comparación con el primero. En este está sólo. ” En cuanto al mensaje que da que ahora aparezca con sus compñaeros. Eso para él como líder, decae en su mensaje, porque antes tenía compañeros detrás que permitían que se percibiera una situación donde era líder de grupo y estaba delante a la cabeza de este. Al aparecer sólo nos está diciendo que perdió su pelotón en el camino, ya con eso hay un mensaje negativo. Eso es grave a la hora de transmitir un mensaje como líder. Debía salir con más personas y no con menos”.

Por otro lado, el acercamiento de cámara en el mundo del cine se usa como una manera de mostrar, de enfocar algo importante dentro del hilo narrativo de la historia. En los actores, expresa el cineasta, existe la convicción de que mientras más cerca estés más conoce y mejor te transmite el personaje,”cuando se acercan a él ( a Óscar Pérez) y no se siente cómodo con lo que dice, se ve exagerado. Fue un recurso que utilizaron para hacer énfasis en sus palabras y la forma en la que lo hicieron es contraproducente, ya que en el cine cuando vas a cortar de un plano a otro, tienes que mover la cámara, al menos, 45 grados, de modo que el plano A sea diferente al plano B y para que sea una transición sea limpia. Cuando no lo haces así, por intinto tú dices ¡aquí falta algo!”.

Óscar Pérez despierta sospechas e inquietud entre simpatizantes del gobierno y de la oposición. Algunos lo consideran un montaje, otros, un complot imperialista. Sin embargo, sólo los días nos dirán qué oculta “el hombre del helicópeto” y si cumplirá con sus más recientes palabras.

Último video

Primer video

Noryelín Faría

Noticia al Día