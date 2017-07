Julio 2, 2017 - 4:20 pm

El periodista venezolano, director del portal “La Patilla” y exdirectivo del canal de noticias Globovisión, Alberto Ravell, llamó “mentiroso” al presidente Nicolás Maduro, quien este domingo, en un acto desde el Teatro Teresa Carreño, aseguró que en abril de 2002 el empresario le habría ofrecido asilo en su casa para que se uniera a la oposición del entonces presidente Hugo Chávez.

Maduro dijo: “En la mesa de negociación y acuerdos eran una ovejitas, recuerdo que se me acercó Alberto Federico Ravell, si, se me acercaron varios, uno de ellos me dijo coye Nicolás, tú eres joven, te queda un futuro político, tienes buena pinta, sabes hablar, eres chévere, si hay algún problema cuenta con mi casa, allí te podemos resguardar”.

En su relato, el Presidente dice “eso lo hacían ellos para masajearme el ego, yo les dije, váyanse para el carajo, el Comandante será Presidente durante muchos años y tú Ravell estarás bien lejos, palabras ciertas, atentos con los traidores, así opera el enemigo”, sostuvo.

.@NicolasMaduro Mentiroso,nunca nos reunimos contigo ni durante ni después delos sucesos de abril. — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) 2 de julio de 2017

.@NicolasMaduro A ti ni el gobierno ni la oposición te tomaban en cuenta durante los sucesos de abril. — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) 2 de julio de 2017

