Alarma por Coco Loko, el cacao que se aspira como cocaína y tiene efecto energizante

Julio 14, 2017 - 7:19 am

Hay quien lo prefiere en barra, solo y al 86% de concentración, o con leche, o con almendras. Hay quien lo quiere en batidos, en pasteles, en helados. Hasta los que cuidan la salud gustan del chocolate: lo consumen en perlas orgánicas mezcladas con yoghurt y arándanos. Y hay quien se suma a la tendencia de aspirar cacao que inauguró el producto Coco Loko.

Surgido en Orlando, estado de la Florida, el rapé de cacao puro es lo último en materia de estimulantes legales y encuentra sus consumidores en el mismo grupo que las bebidas energizantes: los jóvenes. Su productor, Nick Anderson, es hermano del rapper Bezz Believe y comenzó la moda en la comunidad hip-hop de Houston y Atlanta.

Mientras el consumo se extiende, Anderson defiende su creación (que se vende en Amazon a USD 24,99 por envase de 35 gramos/1,25 onza, o 10 dosis), el senador demócrata Chuck Schumer quiere que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) intervenga y los médicos advierten sobre los problemas de salud que acarrea el consumo de Coco Loko.

Anderson, que lanzó el polvo por medio de la compañía de suplementos Legal Lean, dijo a la cadena de televisión ABC que Coco Loko es inocuo y está hecho de “ingredientes encargados en sitios de internet de gran reputación, que brindan análisis e informes de toxicología”.

Entre esas sustancias que acompañan al cacao puro se destacan el estimulante vegetal ginkgo biloba, que se emplea para mejorar la circulación sanguínea; la taurina, presente en todas las bebidas energizantes, y el guaraná, cuyo aporte de cafeína suma al efecto en conjunto.

Luego de invertir USD 10.000 en la creación de su rapé de cacao —probó 10 fórmulas a lo largo de dos meses— Anderson comenzó la comercialización de Coco Loko hace un mes. “Se tiene casi la misma sensación de una bebida energizante”, dijo a The Washington Post. “Uno está eufórico durante unos 30 minutos o una hora, y motivado para hacer cosas”. Eso se debe a la estimulación de las endorfinas y la serotonina.

Andrew Lane, director del Centro de Vías Aéreas Superiores del Hospital Johns Hopkins, advirtió que se ignora cuáles son los riesgos de llenar la mucosa nasal de sólidos de cacao y otras sustancias. “No hay datos. Nadie ha estudiado qué ocurre si se aspira chocolate”, dijo al periódico estadounidense.

Otra preocupación es que la absorción rápida que se da al aspirar puede ser peligrosa —sobre todo a la luz de casos de indisposiciones y hasta muertes debidas al consumo de bebidas energizantes— porque aumenta la presión sanguínea y causa palpitaciones.

“No me puedo imaginar a un padre o una madre que piensen que es una buena idea que sus hijos esnifen estimulantes de venta libre”, dijo Schumer. El senador líder de los demócratas pidió que el estado investigue y regule el producto. “Es evidente que la FDA debe abrir los ojos e iniciar una investigación formal del así llamado Coco Loko antes de que demasiados de nuestros jóvenes resulten afectados. Este producto es una guía hacia la cocaína”.

Sin embargo, dado que se comercializa como un suplemento dietario —no como un alimento ni como un fármaco—, Coco Loko no necesita la aprobación de la agencia. Un vocero de la FDA dijo a The Washington Post que no se sabe todavía si se decidirá la regulación del producto, ni de qué manera en caso de hacerlo.

Infobae