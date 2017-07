Agenda de la MUD de esta semana arranca mañana con cacerolazo y pancartazo en centros de votación

Julio 23, 2017 - 2:49 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, explicó cómo será la agenda de lucha anunciada este sábado por la Mesa de la Unidad Democrática a efectuarse esta semana.

1) El lunes, a partir de las 10:00 a.m, la convocatoria es ir a los centros de votación donde se instalará el Plan República para las elecciones a la Constituyente y hacer un pancartazo con mensajes que digan: “en mi centro, en mi colegio la estafa de la Constituyente no va”, “inhabilitado” o “donde yo voto la Constituyente no va”, para reafirmar así el mensaje contra la Constituyente.

A las 4:00 p.m, se realizará un homenaje a los caídos en más de 100 días de protestas. En Caracas será en la avenida Libertador, donde murió Neomar Lander y en el resto del país, será en todas las plazas Bolívar.

2) El martes será un día para comprar comida e insumos y prepararse para cumplir la agenda pautada para la semana.

3) El miércoles arranca el paro activo de 48 horas, desde las 6:00 a.m. A dueños de las empresas la invitación es a no abrir y a la clase trabajadora la insta a no laborar. “El miércoles paralizamos este país”. Trancar calles, avenidas o autopistas también es el llamado. El paro termina el viernes a las 6:00 a.m.

4) El viernes será la gran toma de Caracas. Si Nicolás Maduro no ha detenido la “estafa Constituyente”, se anunciará la agenda del fin de semana, con una marcha “ustedes saben a donde vamos, ustedes saben lo que hay que hacer, ustedes donde es esa marcha”, dijo en Periscope.

Para todos los días la invitación es a hacer cacerolazos a las 8:00 de la noche.



El Carabobeño