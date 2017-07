Abuelos resisten el sol y abarrotan los bancos en busca de la pensión que no pudieron cobrar en el paro

Julio 21, 2017 - 11:56 am

Temen no poder cobrar antes del fin de semana largo

Desde tempranas horas de este viernes 21 de julio cientos de adultos mayores se encuentran a las afueras de las entidades bancarias de Maracaibo a la espera de poder cobrar la pensión que ayer les fue “imposible” disfrutar debido al paro cívico nacional convocado por la MUD.

Muchos de los abuelos critican que ayer se les haya impedido poder salir en busca de el dinero que tanto necesitan y señalan que las largas colas que se observan el día de hoy se debe a que hoy es el único día que tienen para retirar el efectivo, pues, se atraviesa un fin de semana largo por el festivo 24 de julio que cae lunes.

“Si no cobro hoy no se cómo iré a comprar comida en la tienda, desde las 6de la mañana estoy en la cola y me tocará salir después del mediodía pero sin mi plática no puedo regresar a casa”, expreso Ángela Amado de 77 años.

Amado comentó que este jueves no pudo salir de su casa porque no había transporte público trabajando “yo vivo en el barrio María Angélica y no pude salir de la esquina porque nunca pasó el bus”.

Por su parte, Gladys Montiel, de 62 años, quien se encuentra en una cola en el Banco Nacional de Crédito, aseveró que la actual situación que vive el país es crítica. “Con esto no se puede, ayer no pudimos cobrar ya hoy es viernes y viene el fin de semana largo ósea nos podemos quedar sin los cobres otra semana más”, dijo.

Desde su punto de vista las últimas protestas convocadas por la oposición no son las más acertadas. “La última vez que salí un día de protestas unos manifestantes amenazaron con quemar el bus si no nos bajábamos, eso no es una acción de un venezolano que quiera a su pueblo. Está bien que quieran protestar pero haciendo esto no le hacen daño al gobierno sino a nosotros el pueblo más humilde”, manifestó.

Como ellos muchos abuelos aspiran llegar a sus casas y tener en sus bolsillos y carteras el dinero para solventar lo que resta de mes.

En esta oportunidad los pensionados cobrarán el aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro a principio de mes con retroactivo incluido.

Avance

Noticia al Día