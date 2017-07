David Price acusó a Dennis Eckersley de criticar sin estar informado

Julio 31, 2017 - 11:42 am

David Price podría haber aprovechado la oportunidad el sábado para disculparse por reprender a Dennis Eckersley en el avión de los Medias Rojas el mes pasado. En su lugar, Price entregó un mensaje diferente al exlanzador miembro del Salón de la Fama y actualmente analista de televisión.

“Sólo muestra tu cara”, dijo a los periodistas.

David Price fue más crítico

Hablando con los medios por primera vez desde que fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el viernes, David Price admitió que podría haber enfrentado a Eckersley “probablemente de una manera diferente” que burlarse y maldecirlo en el avión del equipo el 29 de junio. Pero diferente a decir que lo sentía, Price redobló su crítica, alegando que Eckersley no pasa tanto tiempo en el clubhouse de los Medias Rojas como la mayoría de los otros comunicadores hacen.

Eckersley sustituyó el mes pasado en las transmisiones de NESN al analista de color regular Jerry Remy, que está siendo tratado por una recurrencia del cáncer de pulmón. Conocido por su enfoque sincero y sin filtrar, Eckersley suele decir lo que cree, incluso si es crítico con los jugadores. Aunque Price tiene razón en que Eckersley pasa menos tiempo en el club que Remy y algunos otros radiodifusores, no lo evita por completo.

En el caso del incidente del 29 de junio, Price se molestó por la reacción de una palabra de Eckersley – “Yuck” – a la pobre línea de lanzamiento de Eduardo Rodríguez en una apertura de rehabilitación en ligas menores. Los detalles previamente no reportados del encuentro aéreo de Price con Eckersley, incluido el hecho de que varios jugadores se levantaron y aplaudieron, surgieron en el Boston Globe del pasado domingo. Price no había abordado la situación hasta el sábado.

“Si Eck estuviera cerca, sabría quiénes somos”, dijo Price a los reporteros. “Él nunca está en el clubhouse, el señor Remy siempre está aquí. (El anunciador de jugada a jugada) Dave O’Brien siempre está aquí. El Sr. (Mike) Timlin, en los viajes, siempre estaba en el clubhouse. El único que he visto en mi carrera que nunca muestra su rostro en el clubhouse, hay una razón detrás de eso”.

Eckersley ttvo una buena razón para no estar en Fenway Park este fin de semana para la serie de los Medias Rojas contra los Reales de Kansas City. Como miembro del Salón de la Fama, asistió a la ceremonia de inducción anual en Cooperstown, Nueva York.

No presentó disculpas David Price

El dueño de los Medias Rojas, John Henry, el presidente Tom Werner, el presidente del equipo Sam Kennedy y el presidente de operaciones de béisbol Dave Dombrowski se disculparon ante Eckersley. Pero ni David Price ni ningún personal uniformado, incluido el manager John Farrell, ha seguido el ejemplo.

El viernes, el segunda base Dustin Pedroia dijo que Price no ha hablado con Eckersley porque no lo ha visto. Eckersley trabajó 10 partidos consecutivos en tres ciudades en un viaje previo al Juego de Estrellas después del incidente con Price.

Price dijo que no mira las trasmisiones de sus propias presentaciones, aunque el comentario de “Yuck” surgió durante un juego que él lanzó. El pitcher zurdo calificó el comentario de Eckersley de “realmente bueno” desde la confrontación, señalando que “él ha dicho muchas cosas positivas sobre todo el mundo en la clubhouse”.

Eckersley no es el único miembro de los medios de comunicación que ha despertado la ira de Price esta temporada. Él tuvo una confrontación con un reportero SportsNet de Comcast después de un juego en el Yankee Stadium en mayo y maldijo a varios periodistas posterior a esa situación.

El comportamiento de Price no se ha limitado a su tiempo con los Medias Rojas. En temporadas anteriores, ha criticado públicamente a los comentaristas de TBS, Tom Verducci y Dirk Hayhurst, y a un periodista de Detroit. Preguntado si tiene alguna crítica constructiva para los medios de comunicación, Price dijo: “No sé, ese no es mi trabajo”.

“Estoy defendiendo a mis compañeros, eso es todo”, dijo Price. “Eso es lo que soy. Eso es lo que siempre he sido, y eso es lo que seguiré siendo.”

Con respecto a su codo izquierdo, David Price dijo “todos los signos son realmente buenos. No sería un proceso largo una vez que empiece a tirar”.