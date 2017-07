Julio 24, 2017 - 12:04 pm

Kemar Lawrence anotó un magnífico gol de tiro libre en la agonía del partido, y Jamaica acabó con los sueños de bicampeonato de México al derrotarlo 1-0 este domingo por la noche por las semifinales de la Copa de Oro.

Jamaica, que superó a México por primera vez en siete encuentros de la Copa de Oro y apenas por tercera vez en su historia, se medirá ante Estados Unidos en la final el próximo miércoles, en Santa Clara, California.

Lawrence cobró un tiro colocado al ángulo derecho del portero Jesús Corona a los 88 minutos y eso le bastó a los jamaicanos, que se clasificaron por segunda ocasión consecutiva a la final de este torneo.

La ambición de Jamaica

“Creo que nuestros jugadores tenían más ambición”, dijo el técnico de Jamaica Theodore Whitmore sobre el zarpazo protagonizado en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California. “Tuvieron más ganas que los mexicanos, y cumplimos con lo que nos propusimos”.

Hace un par de años, los jamaicanos cayeron 2-1 en la final del campeonato de selecciones de la CONCACAF ante una selección mexicana que era dirigida por Miguel Herrera y con jugadores de ligas europeas como Javier Hernández, Carlos Vela, Andrés Guardado y Héctor Moreno.

Para esta edición, sin embargo, México usó un cuadro alterno que padeció en todo el torneo: sacó resultados, pero con un fútbol de muy poca calidad.

El técnico Juan Carlos Osorio llevó a las mejores figuras a la Copa Confederaciones en Rusia el mes pasado, alcanzando el cuarto puesto.

“La palabra fracaso no me gusta. Cuando nosotros intentamos tantas cosas, no creo que sea un fracaso”, afirmó Pompilio Páez, el asistente de Osorio. “Si lo vieras por el resultado, por ganar la copa, estar en la final, podría ser”.

Páez estuvo en el banquillo del “Tri” debido a que el colombiano Osorio cumplió el quinto de los seis partidos de suspensión que le impuso la FIFA por su comportamiento en el partido ante Portugal por el tercer lugar de la Confederaciones. La derrota implica que Osorio no estará en el banquillo cuando México enfrente a Panamá en septiembre próximo dentro de las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018.

El revés aumentará la presión sobre Osorio, criticado fuertemente por las derrotas que México sufrió en la Copa Confederaciones ante Alemania y Portugal.

México dominó el encuentro en la primera parte pero contó con la complicidad de los jamaicanos que cedieron la pelota para buscar aprovechar su velocidad en transiciones rápidas.

En los primeros 45 minutos, los mexicanos generaron dos claras oportunidades de gol, la primera a los 11, cuando Jesús Dueñas y Erik Torres conectaron disparos dentro del área que fueron desviados con espectaculares atajadas del arquero Andre Blake.

“Tuvimos las oportunidades de hacer un gol y el futbol los premió a ellos”, se lamentó Páez. “Lo que faltó fue eficacia”.

El “Cubo” Torres tuvo otra oportunidad de marcar a los 24, cuando Elías Hernández le mandó un gran centro por derecha, pero el delantero no pudo convertir con un remate de cabeza que fue contenido por Blake.

El partido mantuvo la misma narrativa en la segunda parte y México generó su primer peligro hasta los 64, cuando Jesús Dueñas cobró un tiro libre con potencia pero Blake estuvo atento para desviar el intento.

Los mexicanos volvieron a tocar la puerta a los 75 con un intento de media distancia de Rodolfo Pizarro que se fue por el costado izquierdo del arco jamaicano.

La oportunidad de Jamaica

Jamaica tuvo su mejor oportunidad a los 78, con un remate de cabeza de Damion Lowe que obligó al portero Jesús Corona a realizar una gran desviada para evitar el tanto.

Poco después vino el tiro libre de Lawrence que sentenció el destino de un México que se fue con todo al frente en los minutos finales pero no generó peligro sobre el arco caribeño.

“Con las opciones que generamos por lo menos debíamos haber hecho un gol?, dijo Páez. ?No sólo el cuerpo técnico, también el futbol de México tendrá que levantarse de esta caída?.

Jamaica irá por un título inédito en un torneo en el que México y el anfitrión Estados Unidos han ejercido una amplia supremacía.

En 13 ediciones disputadas, México ha salido campeón siete veces y Estados Unidos lo ha hecho en cinco. El duopolio solo fue roto en 2000, cuando Canadá ganó el título.

“Ese es un ciclo que queremos romper”, dijo Whitmore, quien como jugador participó en el Mundial de Francia 1998, el único en la historia de Jamaica. “Siempre es México, Estados Unidos. Queremos meternos en ese grupo. Queremos que la gente hable de esta selección, de este país, y ese es nuestro objetivo”.

AP