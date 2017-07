Julio 22, 2017 - 4:49 pm

El diputado de la Asamblea Nacional –AN-, Miguel Pizarro, calificó de vergüenzas históricas al Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- y al Defensoría del Pueblo. “La misma sala constitucional que dice que la AN está en desacato, la misma sala plena que dice que a la Fiscal General de la República hay que hacerle un antejuicio de mérito, los mismos magistrados que dicen que los diputados no lo somos y que la gente no voto por una AN, hoy sacan otra sentencia diciendo más de lo mismo, están anclados en un formalismo político e institucional que no es lo que priva en nuestro país”.

“Aquí el conflicto no está en el plano de las sentencias o las resoluciones, aquí hay una realidad y que los venezolanos decidieron que las cosas tienen que cambiar y eso quiere decir que nos van a amenazar perseguir y amedrentar, eso seguirá ocurriendo, a los magistrados designados los van a amenazar, eso va a seguir ocurriendo, pero hay que seguir presionando en las calles, la presión popular que tiene la plantón, la huelga, la marcha, el trancón, la asamblea de vecinos, cualquier forma de protesta”.