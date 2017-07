Joe Hart jugará en el West Ham United

Julio 18, 2017 - 12:38 pm

El internacional inglés Joe Hart fue cedido al West Ham United de Londres. El portero, propiedad del Manchester City, pasará el reconocimiento médico este lunes antes de firmar su cesión por una temporada con obligación de compra al conjunto inglés.

El guardameta, de 30 años, llega a los “Hammers” tras su paso la temporada pasada por el Torino italiano, donde fue titular toda la campaña. La cesión por el West Ham abre las puertas de salida al español Adrián San Miguel.

Joe Hart ha disputado más de 300 partidos en la Premier League con la camiseta del Manchester City, que no cuenta con el inglés tras la llegada de Ederson procedente del Benfica.

