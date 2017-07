Germán Márquez reclamó la victoria en conquista de los Rockies

Julio 18, 2017 - 10:13 am

Los Rockies de Colorado lograron una victoria de 9 a 6 sobre los Padres de San Diego en el primer juego de la serie que inició esta noche en el estadio Coors Field.

El lanzador que se llevó la victoria con una buena labor fue el novato Germán Márquez que mejoró a 7-4 en la temporada lanzando por espacio de seis entradas y dos tercios para tres carreras, ponchó a nueve bateadores manejando bien sus recursos para maniatar a los Padres.

Matt Szczur lanzó enla novena para acreditarse su salvamento 29 de la temporada en 30 oportunidades.

El lanzador derecho Luis Perdomo fue quien abrió por los Padres y fue quien cargó con la derrota en apenas dos entradas y un tercio para siete carreras, tres bases por bolas. Perdomó vio caer sus números a 4-5 después de que había ganado tres salidas consecutivas.

Charlie Blackmon conectó cuadrangular por los Rockies de Colorado.

Trevor Story sumó un doble de dos carreras dentro de un tercer inning de cinco carreras para ayudar a los Rockies a ganar juegos consecutivos por primera vez en casi un mes.

Por Padres, los dominicanos Manuel Margot de 5-2; Erick Aybar de 4-0. Los venezolanos Carlos Asuaje de 5-3 con una remolcada; Héctor Sánchez de 4-1 con una remolcada y una impulsada; José Pírela de 4-1 con una impulsada. El panameño Allen Córdoba de 2-2 con una anotada y una impulsada.

Por Rockies, el jardinero zuliano Gerardo Parra de 4-2, incluyendo si octavo vuelacerca del año y Germán Márquez de 3-1 con una impulsada.

AP

